ترافیک تهران مشکل لاینحلی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس حجت الله بهروز امروز در مراسم بهره برداری از سیستم ثبت تخلفات رانندگی در بزرگراهها، گفت: اعتماد به توان و قوه متخصصین داخلی و همت و پشتکار زحمتکشان نیروی انتظامی باعث به سرانجام رسیدن این پروژه در بزرگراهها شد.

وی با اشاره به اینکه به اینکه کشور در زمینه قوانین بازدارنده دچار مضیغه است ، افزود: هرچند تلاشهای فراوانی در این جهت انجام شده است ولی به وضوح می توان دید که قوانین و مقررات جاری همگام با تغیرات وسیع مدیریتی نادیده گرفته می شود که این خود مانع جدی در پیشبرد اهداف است.

بهروز ادامه داد: اعتقاد شهرداری تهران بر این اصل استوار است که استفاده از تکنولوژی روز دنیا هماهنگ با نیازهای جامعه امروزی می بایست مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران گفت: بدون شک معضل ترافیک تهران یک شبه به وجود نیامده و به سرعت قابل حل نیست و اراده و اعتقاد به لاینحل نبودن آن ، ما را در مسیری قرار داده که بیش از پیش مصمم به حرکت در این راه باشیم.