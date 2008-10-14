مذاکرات داخلی فلسطین نباید به نفع صهیونیستها تمام شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی عرب 48، اسماعیل هنیه خاطرنشان کرد: ما از نزدیکی دیدگاهها و مواضع خرسند هستیم اما درعین حال بر ضرورت حفظ روند گفتگو از دستان کسانی که می خواهند گفتگوها بیهوده باشد و بر ضد ما در کرانه باختری فعالیت می کنند؛ تاکید می کنیم.

هنیه در ادامه ضمن انتقاد از تشدید بازداشتها و وارونه کردن حقایق پس از آغاز گفتگوها تصریح کرد که قبول گفتگو به خاطر حس مسئولیت و تمایل به حمایت از قضیه فلسطین صورت می گیرد اما هرگز اجازه نخواهیم داد که این گفتگو به نفع صهیونیستها و آمریکایی ها تمام شود.

وی با بیان اینکه دولت وی با نگرانی حوادث شهر عکا را پیگیری می کند، گفت: آنچه در عکا می گذرد؛ جزئی از سیاست برنامه ریزی شده اسرائیل است که با هدف کوچاندن برادران عرب ما از سرزمین و میهنشان صورت می گیرد اما ما اطمینان کامل داریم که ملتمان در اراضی اشغالی 1948 به سرزمین خود پایبند است و از آن خارج نمی شود بلکه آشوبگران خارج می شوند و اشغال و اشغالگران از بین خواهند رفت.