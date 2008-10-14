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۲۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۱۵

اسماعیل هنیه :

مذاکرات داخلی فلسطین نباید به نفع صهیونیستها تمام شود

مذاکرات داخلی فلسطین نباید به نفع صهیونیستها تمام شود

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین ضمن ابراز خرسندی از توافقات هیئت اعزامی حماس به مصر تصریح کرد: هرگز اجازه نخواهیم داد که این گفتگو به نفع صهیونیستها و آمریکاییها تمام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی عرب 48، اسماعیل هنیه خاطرنشان کرد: ما از نزدیکی دیدگاهها و مواضع خرسند هستیم اما درعین حال بر ضرورت حفظ روند گفتگو از دستان کسانی که می خواهند گفتگوها بیهوده باشد و بر ضد ما در کرانه باختری فعالیت می کنند؛ تاکید می کنیم.

هنیه در ادامه ضمن انتقاد از تشدید بازداشتها و وارونه کردن حقایق پس از آغاز گفتگوها تصریح کرد که قبول گفتگو به خاطر حس مسئولیت و تمایل به حمایت از قضیه فلسطین صورت می گیرد اما هرگز اجازه نخواهیم داد که این گفتگو به نفع صهیونیستها و آمریکایی ها تمام شود.

وی با بیان اینکه دولت وی با نگرانی حوادث شهر عکا را پیگیری می کند، گفت: آنچه در عکا می گذرد؛ جزئی از سیاست برنامه ریزی شده اسرائیل است که با هدف کوچاندن برادران عرب ما از سرزمین و میهنشان صورت می گیرد اما ما اطمینان کامل داریم که ملتمان در اراضی اشغالی 1948 به سرزمین خود پایبند است و از آن خارج نمی شود بلکه آشوبگران خارج می شوند و اشغال و اشغالگران از بین خواهند رفت.

کد مطلب 765058

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