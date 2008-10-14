جایگاههای سوخت گاز در سمنان جوابگوی متقاضیان نیست

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمد همتیان امروز در جلسه کمیته سوخت شهرستان، دو جایگاه موجود در این شهر را جابگوی متقاضیان ندانست و خواستار تسریع در بهره برداری از جایگاه های در دست ساخت شد.
وی با اشاره به ساخت هشت جایگاه CNG در این شهرستان، گفت: دستگاه های مربوط باید نسبت به تعهدات خود جایگاههای وادی السلام سمنان و دو منظوره سرخه را برای بهره برداری در نیمه اول آبانماه اقدام کنند.
فرماندار سمنان با اشاره به نزدیکی فصل زمستان و احتمال افت فشار گاز اظهار داشت: باید پیش بینی سوخت دوم برای دستگاههای اجرایی و مراکز آموزشی ، درمانی،صنعتی و کشاورزی انجام شود.
به گفته وی، این مراکز باید نسبت به برقراری سامانه دوگانه سوز اقدام و در تهیه مشعل سامانه حرارتی مرکزی و تهیه مخزن سوخت مایع تا پایان ماه جاری اقدام کنند.
همتیان از برخورداری مردم روستای بیابانک و افتر سمنان از نعمت گاز طبیعی در سالروز تولد ولادت حضرت امام رضا و دهه فجر خبر داد و افزود: بخشداران و شوراهای اسلامی روستاها با همکاری تعاون روستایی ضمن فرهنگ سازی مناسب برای ذخیره سازی سوخت در فصل زمستان در روستاهای فاقد گاز طبیعی اطلاع رسانی مناسب کنند.
رئیس شرکت پخش فرآورده های نفتی سمنان نیز در این جسه گفت: از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری ذخیره سازی سوخت جایگزین برای مصرف کنندگان عمده صنعتی، تولیدی، کشاورزی و آموزشی پیش بینی شده است.
حمید والی افزود: با توجه به ذخیره سازی ، برای تامین سوخت مایع هیچ کمبود و محدودیتی در این شهرستان نیست.
وی همچنین از کنترل نامحسوس پمپ های عرضه بنزین با همکاری نیروی انتظامی، جهت نظارت و کنترل فروش غیر قانونی در سطح شهرستان سمنان خبر داد.
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