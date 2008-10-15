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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۳۵

مصرف مربا سرطان را کنترل می کند

مصرف مربا سرطان را کنترل می کند

متخصصان تغذیه اعلام کردند فیبر طبیعی موجود در مواد غذایی از جمله مربا و ژلاتین قابلیت کنترل سرطان را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان انستیتو تغذیه در انگلستان با انجام مطالعاتی بر روی مواد غذایی پی بردند که مربا و ژلاتین دارای ماده ای به نام پکتین هستند که از گسترش سرطان در بدن جلوگیری می کند. این ماده مربا ماده ای اولیه در تولید مواد غذایی به شمار می رود.

پکتین فیبر طبیعی است که در میوه ها و سبزیجات یافت شده و در تولید غذا نقش مهمی را ایفا می کند. این ماده در سیب و پوست مرکبات به وفور یافت شده و در کاهش کلسترول خون نیز موثر شناخته شده است.

در طی این تحقیقات، متخصصان دریافتند که در شرایطی معین، فیبرهای طبیعی خرده های مولکولی را تولید می کنند که تمامی مراحل پیشرفت سرطان را با اتصال نوعی پروتئین به سلولهای در حال رشد بیماری کنترل می کند.

بر اساس آمار، سالانه 35 هزار تن از این ماده در سطح جهان تولید می شود و در صنایع غذایی از جمله تولید شیرینی و نان و همچنین عمل آوردن ماست و نوشیدنی های مشتق شده از شیر کاربرد فراوانی دارد.

بر اساس گزارش زی نیوز، با وجودی که این ماده در مواد غذایی مانند شکر و ژله به وفور یافت می شود میزان شکر موجود درآنها استفاده از این مواد را محدود کرده و توصیه می شود افراد بیشتر از طریق منابع طبیعی مانند میوه و سبزیجات این ماده حیاتی را تامین کنند.

کد مطلب 765084

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