حکومت بوش؛ دوران بدون آرامش

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی "دی ولت" در تحلیلی در این باره به قلم "بن فلر" نوشت: بحران مالی چهل و سومین رئیس جمهوری آمریکا را حتی تا زمان تحویل حکومت به جانشینش رها نمی کند.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه این بحران مالی بدترین آن در یک دهه اخیر است، اظهار داشت : تقریبا جرج بوش هر روز در برابر میکروفونها و دوربین های مختلف قرار می گیرد تا به مردم کشورش این اطمینان را بدهد که دوباره روزهای بهتری در راه است.

بوش شنبه گذشته بعد از یک دیدار با وزرای اقتصاد هفت کشور مهم صنعتی دنیا وعده داد که ما همه تلاش خود را خواهیم کرد که بر این بحران غلبه کرده و بالاخره اقتصاد جهانی تقویت خواهد شد.

نویسنده در بخش دیگری از این تحلیل خاطر نشان کرد : اما در کنار بحران اقتصادی هنوز عملیاتها و مشکلات دیگری هم وجود دارد که بوش برای جانشین خود به ارث خواهد گذاشت. سخت ترین پروژه سیاست خارجی وی مطمئنا جنگ عراق است که این موضوع با توجه به بحران مالی فعلی در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور کمی به حاشیه رانده شده است.

بن فلر در ادامه خاطر نشان کرد : درست سه ماه قبل از پایان دوره حکومت بوش هنوز یک توافق بین آمریکا و حکومت عراق درباره ادامه حضور گروههای بیگانه در این کشور به وجود نیامده است. هر دو طرف هنوز درباره وضعیت گروههای آمریکایی و شرکت های خصوصی در این کشور که به سفارش آمریکا در عراق فعال هستند هماهنگ نیستند. این در حالی است که یک چهارچوب زمانی مشخصی برای برگشت گروههای آمریکایی از این کشور هنوز وجود ندارد.

نویسنده در ادامه به ناکامی بوش در برقراری صلح بین رژیم صهیونیستی و فلسطینیها اشاره کرده و خاطر نشان کرد : مذاکرات بین هر دو گروه ماهها است که به بن بست رسیده است و این مذاکرات پس از کناره گیری اولمرت نیز سخت تر خواهد شد.

نویسنده همچنین واگذاری حکوت از طرف بوش به رئیس جمهوری بعدی آمریکا را با توجه به بحران مالی و جنگ های عراق و افغانستان پر دردسر و همراه با اهمیتی ویژه خواند.