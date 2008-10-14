  1. استانها
  2. سمنان
۲۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۰۱

انجمن دارندگان نشان استاندارد در استان سمنان تشکیل شد

سمنان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان از تشکیل انجمن دارندگان نشان استاندارد در استان سمنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، کیانوش یغمایی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: این انجمن برای اولین بار در کشور در استان سمنان تاسیس و فعال شده است.

وی افزود: در استان سمنان 343 واحد تولیدی صنعتی فعال تحت پوشش این اداره کل هستند که در هر واحد یک مسئول کنترل کیفی فعالیت دارد.

یغمایی با بیان اینکه واحدهای تولیدی و صنعتی موظف به درج کد رهگیری استاندارد شده اند، گفت: این کد با هدف شناسایی علامت استاندارد رسمی از جعلی است.

به گفته وی، واحدهای تولیدی و صنعتی باید زیر نشان استاندارد مورد استفاده در کالاهای تولیدی کد 10 رقمی رهگیری را درج کنند.

کد مطلب 765114

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها