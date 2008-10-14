انجمن دارندگان نشان استاندارد در استان سمنان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، کیانوش یغمایی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: این انجمن برای اولین بار در کشور در استان سمنان تاسیس و فعال شده است.

وی افزود: در استان سمنان 343 واحد تولیدی صنعتی فعال تحت پوشش این اداره کل هستند که در هر واحد یک مسئول کنترل کیفی فعالیت دارد.

یغمایی با بیان اینکه واحدهای تولیدی و صنعتی موظف به درج کد رهگیری استاندارد شده اند، گفت: این کد با هدف شناسایی علامت استاندارد رسمی از جعلی است .