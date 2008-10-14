نخستین جلسه کمیته جشنواره نوآوری و شکوفایی خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، نخستین جلسه کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد برگزاری جشنواره نوآوری و شکوفایی خراسان رضوی ظهر امروز با هدف برنامه ریزی جهت انجام تبلیغات و اطلاع رسانی در خصوص برنامه های هفته پژوهش امروز در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد.

علیرضا سنجی مسئول کمیته اطلاع رسانی این جشنواره در این جلسه که با حضور نمایندگان و مدیران روابط عمومی رسانه ها و برخی از دستگاه های اجرایی استان برگزار شد، گفت: اطلاع رسانی مربوط به جشنواره باید با شیب ملایمی از هم اکنون آغاز می شود.

وی تبیین اهمیت پژوهش، تحقیق، نوآوری و شکوفایی و جلب مشارکت مردم، نخبگان و دستگاه های اجرایی را از جمله اهداف و وظایف کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره نوآوری و شکوفایی خراسان رضوی عنوان کرد و افزود: کمیته اطلاع رسانی فعالیتهای خود را در سه فاز انجام خواهد داد.

سنجی از تشکیل ستاد خبری این جشنواره در استانداری خراسان رضوی خبر داد و گفت: اخبار مرتبط با جشنواره نوآوری و شکوفایی از طریق پایگاه اطلاع رسانی استانداری خراسان رضوی به آدرس www.news.khorasan.ir به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد برگزاری جشنواره نوآوری و شکوفایی خراسان رضوی بر لزوم فضاسازی شهری توسط شهرداری و دستگاه های ذیربط متناسب با صنایع و امکانات خود در درون و بیرون سازمانها تاکید کرد و افزود: مخابرات می تواند با ارسال پیامک، فضای عمومی را برای برنامه های هفته پژوهش و جشنواره آماده کند.

وی در پایان برای تشکیل میزگرد و مصاحبه های ویژه با مسئولان کمیته ها اعلام آمادگی کرد.