آئین نامه های بازرسی کار در بنگاهها افزایش یافت

ابراهیم سلطانی نسب در گفتگو با مهر از افزایش صدور آئین نامه های جدید در حوزه بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی خبر داد و گفت: در دوره فعالیت دولت نهم 10 آئین نامه جدید صادر و ابلاغ شده است.

مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی تصریح کرد: از سال 47 تا زمان شروع دولت نهم در سال 84 یعنی حدود 40 سال فقط 32 آئین نامه در حوزه روابط کار و بازرسی تهیه شد که با 10 مورد دولت نهم هم اکنون تعداد آئین نامه ها به 42 مورد رسیده است.

سلطانی نسب میزان بازرسیها در بخشهای حفاظت فنی در بنگاهها را حدود 200 هزار مورد اعلام کرد و افزود: این رقم هم اکنون به 2 برابر بالغ شده است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش از تشکیل کمیته های حفاظت فنی در انجمن های صنفی خبر داد و خاطر نشان کرد: تشکیل این کمیته ها در حال حاضر 16 درصد رشد یافته است.

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی به تفویض اختیار امور مربوط به رعایت ایمنی و حفاظت کار در بنگاهها اشاره کرد و افزود: هم اکنون اختیار انجام بخشی از کارهای ایمنی در واحدهای تولیدی به انجمن های صنفی واگذار شده است.

مدیر کل بازرسی کار وزات کار و امور اجتماعی از در دست تهیه بودن لایحه سازمان نظام مهندسی خبر داد و گفت: این لایحه پس از تکمیل برای تصویب به دولت می رود.