به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مرداد ماه تفاهم نامه ای بین استانداری فارس و وزارت گردشگری سوریه برای ارتقای همکاریهای توریستی و فرهنگی در شیراز به امضا رسید که در پی آن استان فارس نیز در هفتمین جشنواره فرهنگی و تاریخی جاده ابریشم آغاز شده، حضور خواهد یافت.

در این جشنواره گروه های شرکت کننده ضمن اجرای برنامه های مختلف از آثار باستانی، تاریخی، فرهنگی و هنری سوریه بازدید می کنند.

دیدار و مذاکره با برخی از مقامات سوریه، شرکت در جشنواره جاده ابریشم، بازدید از واحدهای تولیدی سیاحتی و... از جمله برنامه‌های استاندار فارس و هیئت همراه او در طول سفر به سوریه است.

به گزارش خبرنگار مهر، سوریه یکی از گذرگاه‌های اصلی جاده ابریشم محسوب می‌شود. طول این جاده در قرون وسطی و قبل از آن شش هزار و 400 کیلومتر بوده که از کشورهای چین، صحرای گبی، سمرقند، ایران، انطاکیه، دریای مدیترانه، مصر، یونان و ایتالیا عبور می کرد و در آن ابریشم از چین به اروپا منتقل می شد.