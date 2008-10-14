اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه ساعت 16:15 با حضور محمد محمودی کارشناس در امور کارآفرینی روی آنتن رادیو تجارت می‌رود.

ـ برنامه "عصر تجارت" 24 مهر ساعت 13:15 از رادیو تجارت پخش می‌شود. این برنامه با حضور علی‌اصغر سعیدی استاد دانشگاه به موضوع اقتصاد جامعه‌شناسی می‌پردازد.

ـ "دانش و تجارت" کاری از گروه دانش و تجارت است که 24 مهر ساعت 12 از رادیو تجارت پخش می‌شود. این برنامه قصد دارد چشم انداز ایران در سال 1404 را در موضوعات خدمات، صنعت، فرهنگ، سیاست و ... بررسی کند.

ـ برنامه "کلید" ساعت 13:45 از رادیو تجارت پخش می‌شود. این برنامه به سردبیری مهسا میرچی به رازهای موفقیت در زندگی روزمره می‌پردازد.

ـ برنامه "فراسو" 24 مهر ساعت 8:15 از رادیو سلامت روی آنتن می‌رود. این برنامه با حضور زهرا ید اللهی روانپزشک و عضو انجمن روانپزشکی انستیتو ایران به موضوع کنترل و پیشگیری از رفتارهای دلخراش می‌پردازد.

ـ سری جدید برنامه "صفر و یک" با موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات از رادیو گفتگو روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه زنده و رادیویی صبح تهران دو عنصر خبری "چرا و چگونه" را بر اساس اخبار روز در دو آیتم جداگانه بررسی می‌کند. حمیدرضا افتخاری سردبیر و تهیه کننده این برنامه است و از 27 مهر روی آنتن رادیو تهران می‌رود.

ـ برنامه "نگاه روز" 24 مهر ساعت 15:30 از رادیو ایران پخش می‌شود. این برنامه به پیوند اولیا و مربیان می‌پردازد.