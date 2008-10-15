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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۹:۳۱

فیلمبرداری "شبانه‌روز" اوایل آبان تمام می‌شود

فیلمبرداری "شبانه‌روز" اوایل آبان تمام می‌شود

فیلمبرداری فیلم سینمایی "شبانه‌روز" ساخته مشترک کیوان علیمحمدی و امید بنکدار اوایل آبان‌ماه به پایان می‌رسد.

سیدجمال ساداتیان در این باره به خبرنگار مهر گفت: تاکنون 75 درصد فیلم فیلمبرداری شده و گروه مشغول گرفتن سکانس‌هایی از اپیزود "سیاوش" با بازی حامد بهداد، نگار جواهریان، سپیده علایی و فریبا جدیکار هستند. تدوین "شبانه‌روز" هم آغاز شده تا فیلم را برای حضور در جشنواره امسال آماده کنیم.

کریمی و پیروزفر در نمایی از "شبانه‌روز"

نیکی کریمی، پارسا پیروزفر، حمیدرضا پگاه، محمدرضا فروتن، مهناز افشار، مهتاب کرامتی، ستاره اسکندری، شاهرخ فروتنیان، فرزان اطهری، بهنوش بختیاری، رویا جاویدنیا، فلامک جنیدی، آزاده صمدی، سعید فروتن، بهروز قادری، ساعد هدایتی، خاطره اسدی، لادن طباطبایی و مریم بوبانی دیگر بازیگران "شبانه‌روز" هستند.

عوامل تولید فیلم عبارتند از نویسنده: بنکدار و علیمحمدی، مدیر فیلمبرداری: مرتضی پورصمدی، مدیر تولید: هایده قریشی، طراح صحنه: آیدین ظریف، طراح لباس: شیده محمودزاده، طراح گریم: سودابه خسروی، صدابردار: مهدی صالح کرمانی، برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: علی تیموری و عکاس: حافظ احمدی.

کد مطلب 765179

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