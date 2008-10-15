داود موثقی تهیه‌کننده فیلم به خبرنگار مهر گفت: مراحل فنی پروژه پایان یافته و گروهی به سرپرستی شریفی‌نیا تیتراژ پویانمایی برای آن می‌سازند. "یک اشتباه کوچولو" کمدی است و انتخاب این تیتراژ بر اساس موضوع می‌تواند معرفی خوب برای کار باشد. فیلم تا 10 روز دیگر آماده نمایش خواهد شد.

وی که فیلم جدید خود "خواستگار محترم" را نیز آماده اکران دارد، در این باره گفت: پخش فیلم بر عهده شکوفافیلم است و طبق برنامه قرار است بعد از "محیا" در گروه سینمایی قدس روی پرده سینماهای تهران برود. هم اکنون نیز منتظر گرفتن پروانه تولید "همسر آینده" هستم.

فیلم سینمایی "یک اشتباه کوچولو" یک کمدی خانوادگی و داستان دو خانواده از دو طبقه اجتماعی است که در آن بازیگرانی چون امین حیایی، محمدرضا شریفی‌نیا، شیلا خداداد، مریلا زارعی و نادر سلیمانی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

"خواستگار محترم" داستان مردی است که 40 سال پیش به دلیل ناکامی در خواستگاری از دختری به فرانسه رفته است و... فرهاد آئیش، گوهر خیراندیش، نگین صدق گویا، یوسف تیموری و مجید مشیری در فیلم بازی کرده‌اند.