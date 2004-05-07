به گزارش خبرگزاري مهر از روز دوشنبه 21 ارديبهشت ماه اين نشست ها آغاز مي شود.بر اين اساس نشست آينده روزنامه نگاري چشم انداز تحولات فني و حرفه اي در روز دوشنبه بر اساس محورها چالش هاي روزنامه نگاري سنتي، چالش هاي روزنامه نگاري سايبر ، مخاطب و روزنامه نگاري سايبر و روزنامه نگاري نوين و مسووليت هاي حرفهاي برگزار مي شود.

شركت كنندگان در اين نشست دكتر يونس شكرخواه مدرس روزنامه نگار و سردبير جام جم آنلاين، دكتر حسن نمك دوست تهراني عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي دكترحسام الدين آشنا عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق و دكتر محمد سلطاني فر مدير مسوول روزنامه ايران نيوز ، دكترامير محبيان روزنامه نگار و شمس الواعظين روزنامه نگار هستند كه اداره كننده اين نشست دكتر يونس شكرخواه خواهد بود.

همچنين نشست نظام جامع مطبوعات ضرورت ها، ويژگي ها و قلمرو در روز چهارشنبه 23 ارديبهشت ماه با محوريت ضرورت تدوين نظام جامع مطبوعات و رسانه ها ، پيش نيازهاي تدوين نظام جامع مطبوعات و رسانه ها و قلمرو عرصه نظام جامعه نظام جامع مطبوعات و رسانه هاي برگزار مي شود.محوريت ديگر اين نشست جايگاه و نقش دولت درنظام جامع مطبوعات و رسانه ها ونظام جامع مطبوعات؛ ضرورت ها و ويژگي ها و قلمرو است.

شركت كنندگان اين نشست علمي و تخصصي آقايان دكتر كاظم معتمد نژاد استاد دانشگاه علامه طباطبايي ، دكتر محمد محسنيان راد عضوهيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) دكتر محمد مهدي فرقاني رييس دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه طباطبايي هستند.

همچنين شركت كنندگان ديگراين نشست دكترامير حسين آبادي حقوقدان و استاد دانشگاه تهران ، كامبيز نوروزي حقوقدان و دبير كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامه نگاران ، علي مزروعي نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي و رييس انجمن صنفي مطبوعات و علي يوسف پور رييس انجمن روزنامه نگاران مسلمان هستند.لازم به ذكراست اداره كننده نشست نظام جامع مطوبعات ضرورت ها ، ويژگي ها و قلمرو دكتر محمد مهدي فرقاني است.

کد مطلب 76520