به گزارش خبرنگار مهر، ضبط این پروژه چند روز به دلیل ناراحتی قلبی حسن اسدی مدیر تصویربرداری متوقف شده بود و گروه تولید که از مدتی پیش در حسینیه جماران مستقر شده، مقدمات کار را فراهم کرده است. امروز عبدالرضا اکبری به نقش امام خمینی (ره) و حق‌شناس در نقش مرحوم سیداحمد مقابل دوربین می‌روند.

داستان "11 دقیقه و 30 ثانیه" در نخستین روز جنگ در مسیر جام جم به جماران می‌گذرد و فضایی واقعگرا دارد. افخمی فیلمنامه را خودش نوشته است. او مجموعه‌های "کوچک جنگلی" و "عملیات 125" را در کارنامه دارد.

عوامل پروژه عبارتند از طراح گریم: جلال معیریان، صدابردار: احمد پولی بابایی، تدوینگر: آیدین افخمی و رضا سورانی، تدوین نهایی: بهروز افخمی، محصول: سیمافیلم.