احتمال برگزاری رفراندوم در مونته نگرو درباره پذیرش استقلال کوزوو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صربی تانیوگ (Tanjug)، حزب اپوزیسون مونته نگرو با برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز بزرگی ضمن اعلان مخالفت قاطع خود با پذیرش استقلال کوزوو، از دولت کشورشان خواستند تا برسمیت شناختن استقلال کوزوو را اصلاح نموده و با برگزاری رفراندومی عمومی مسئله پذیرش استقلال کوزوو را به رای بگذارد.

بر اساس اعلام مراجع رسمی خبری در جریان درگیری های اخیر پودگوریتسا (پایتخت مونته نگرو) که بین نیروهای اپوزیسون و پلیس مونته نگرو رخ داده، ده ها تن مجروح و بیش از 20 نفر از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده اند. این درگیری ها پس از برگزاری تظاهرات رسمی حزب اپوزیسیون این کشور آغاز شد.

پس از شدت گرفتن موج اعتراضات مردمی به پذیرش استقلال کوزوو از سوی پودگوریتسا، دفتر نخست وزیر مونته نگرو با انتشار بیانیه ای مردم این کشور تازه استقلال یافته را به آرامش فراخوانده است.

بر اساس گزارش رسانه های محلی با اتمام تجمع و تظاهرات اعتراض آمیز حزب اپوزیسون مونته نگرو، تعدادی از تظاهر کنندگان ضمن تجمع در مقابل پارلمان این کشور، با پلیس و نیروهای امنیتی درگیر شدند که در جریان این درگیری، اشیای سخت از سوی تظاهرکنندگان به سمت نیروهای محافظ مجلس پرتاب می شد.

هر چند که پس از گذشت ساعتی از این درگیری ها با کاهش شدت زد و خورد بین پلیس و تظاهرکنندگان و ورود به ساعات نخستین بامداد، گروه های مخالف استقلال کوزوو پراکنده می شدند اما همین امر موجب گسترش دامنه درگیری ها از مرکز پودگوریتسا به سایر نقاط شهر نیز شده است.

بر اساس بیانیه ای که در پایان تظاهرات هواداران حزب اپوزیسیون مونته نگرو قرائت شد، تظاهرکنندگان اعلام کرده اند که تصمیم دولت کشورشان در خصوص استقلال کوزوو و تقابل مستقیم با موضع صربستان در این باره را هرگز نخواهند پذیرفت. آنها از دولت کشورشان خواسته اند که حداکثر تا ساعت 11 روز 15 اکتبر موضع خود در این خصوص را اصلاح نموده و نتیجه آن را رسما اعلام نماید. تظاهرکنندگان همچنین خواستار بررسی مصوبه ای در پارلمان مونته نگرو شده اند که بر اساس آن موضوع پذیرش یا رد استقلال کوزوو از سوی این کشور به رفراندوم عمومی گذاشته خواهد شد.

بلافاصله پس از قرائت این موارد، آندریا ماندیچ، رهبر حزب مردمی صربستان در مونته نگرو اعلام کرد که هوادارانش تا زمان اعلام پاسخ دولت مونته نگرو، در مقابل مجلس این کشور به اعتصاب خواهند نشست.

فضای مقابل پارلمان مونته نگرو نیز از شب گذشته مملو از جمعیت بیش از 10 هزار نفری اعتصاب کنندگان به موضع این کشور در خصوص استقلال کوزوو است که هر ازگاهی شعارهایی چون "خیانت، خیانت"، "مونته نگرو، رویت سیاه باد!"، "کوزوو از آن صربستان است"، "کوزوو را نمی دهیم!" را سر می دهند.