اجرای قانون تبصره شش نیازمند همکاری تمامی دستگاه ها است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری بعد از ظهر سه شنبه در بیست و دومین جلسه ستاد مسکن استان اظهار داشت : مدیران دستگاها باید تمام تلاش خود را دراین راستا انجام دهند و از تمامی نیروهای خود دراین بخش استفاده کنند.

وی با اشاره به برنامه ریزی طرح مسکن مهر درسال جاری گفت: خوشبختانه در تمامی شهرستانها حرکت خوبی در طرح مسکن مهر صورت گرفته و باید میزان پیشرفت این اقدامات به اطلاع مردم برسد.

استاندار کرمانشاه همچنین با تأکید بر جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در روستاهای حاشیه شهر عنوان داشت: فرمانداری،شهرداری،بنیادمسکن، مسکن وشهرسازی باید هرچه سریعتر وبا حساسیت چاره ایی در این خصوص بیاندیشند.

رئیس ستاد مسکن استان در خصوص جابجایی واحدهای مسکونی محله غم تسلی شهرستان گنکاور بیان داشت: مسئولان توجه داشته باشند که برای اجرای این طرح ، مشارکت خود مردم و نظر مسئولین محلی را نیز مورد توجه قرارگیرد.

در ادامه این جلسه توسط کارشناسان سازمان مسکن و شهرسازی گزارش مختصری از پروژهای طرح مسکن مهر ارائه شد و مقرر گردید در جلسه بعدی ستاد، گزارش کامل و جامع تری در این خصوص ارائه شود.