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۲۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۰۵

بروجردی در دیدار میشل عون:

ایران در برابر فتنه ها در کنار مردم لبنان خواهد ایستاد

ایران در برابر فتنه ها در کنار مردم لبنان خواهد ایستاد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌ خارجی مجلس شورای اسلامی در دیدار میشل عون رئیس جریان ملی آزاد مسیحی لبنان گفت: جمهوری اسلامی ایران در کنار مردم لبنان در مقابل فتنه‌های دشمنان این کشور خواهد ایستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اخبار و رسانه های گروهی مجلس، علاالدین بروجردی با بیان اینکه پیروزی مردم لبنان در جنگ سی و سه روزه باعث سرافرازی ملتهای منطقه شده افزود : اتحاد ارزشمند نیروها و گروههای لبنانی در مقابل دشمنان این ملت عامل پیروزی غرورآفرین وعزت کشورهای منطقه شد.

وی برضرورت حفظ و تقویت همدلی و یکپارچگی نیروها و گروههای لبنانی در مقابل فشارهای دشمنان لبنان و بر حمایت دولت و ملت ایران از ثبات، حاکمیت ملی و استقلال لبنان تاکید کرد. 

میشل عون رئیس جریان ملی آزاد مسیحی و رئیس جمهوری اسبق لبنان نیز در این دیدار با قدردانی از حمایتها و کمکهای جمهوری اسلامی ایران از ملت لبنان در طول دوران سخت و دشوار گفت : مقاومت لبنان با اراده محکم توده مردم در مقابل هر متجاوزی ایستادگی خواهد کرد.

وی با اشاره به تهاجم همه جانبه رژیم صهیونیستی به لبنان در جنگ سی و سه روزه گفت : اسرائیل با پشتوانه قدرتهای بزرگ جهانی به ‌صورت گسترده به لبنان حمله کرد اما ملت لبنان با وحدت و یکپارچگی در مقابل این تهاجم بزرگ ایستاد و پیروز شد و معادلات منطقه را برهم زد.

رئیس جمهوری اسبق لبنان با اشاره به چشم‌انداز تحولات آتی و فشارهای دشمنان این کشور، وحدت و همدلی مردم و گروههای لبنانی را ضامن موفقیت آنها دانست.
کد مطلب 765215

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