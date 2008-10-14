پاکستان و چین قرارداد هسته ای امضا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیشن پاکستان، "مسعود خان" با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران در ادامه گفت : ممکن است "آصف علی زرداری" در مدت حضور خود در چین قراردادی را بصورت ابتدایی در زمینه همکاریهای هسته ای با پکن امضا کند.

سفیر پاکستان در پکن افزود : امضای قرارداد هسته ای میان اسلام آباد و پکن در حضور چهار روزه زرداری در چین مورد بحث قرار می گیرد.

لازم به ذکر است، رئیس جمهور پاکستان از امروز سفر رسمی خود به چین را آغاز کرده است.

با توجه به آنکه هند به عنوان رقیب پاکستان در هفته گذشته قرارداد هسته ای خود با آمریکا را نهایی کرد اسلام آباد در اندیشه آن است که در این زمینه از رقیب هسته ای خود عقب نماند.

سفر زرداری به چین در حالی انجام می شود که درست چند روز قبل "اشفق کیانی" رئیس ستاد ارتش پاکستان به پکن سفر کرده و با مقامات چینی دیدار کرده بود.