روابط عمومیها در کهگیلویه و بویراحمد به جایگاه واقعی خود نزدیک می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، غریب دین پرور عصر امروز در جمع روابط عمومی دستگاههای مختلف شهرستان دنا در سی سخت افزود: توجه خاص، عنایت و تدبیر مقام معظم رهبری به جایگاه روابط عمومیها و نگاه دولت نهم برای تقویت این جایگاه و روابط عمومی کارآمد باعث شد تا مسئولین امر به این مهم اهتمام کافی داشته باشند و به تقویت این حوزه بپردازند.

وی همچنین اظهار داشت: شاکله اصلی روابط عمومیها برقراری ارتباط، بالا بردن اعتماد و اطمینان مخاطبان و مردم نسبت به نظام، دولت و دستگاه مربوطه است و از سویی هم باید عیوب و نقایص خود و دستگاه را شناخته و با تدبیر و خردمندانه نسبت به رفع آن عمل نمایند.

رئیس اداره روابط عمومی استانداری بیان کرد: در محیط کاری دستگاه، سازمان، استان و در قالبی وسیعتر چون جامعه، کشور و نهایتا دنیا آنچه جوشش می دهد و انسانها را بهم هم نزدیک و پیوند می زند ارتباط سالم و هدفمند می باشد که در صدر فعالیتهای کاری روابط عمومیها قرار دارد.

دین پرور، ارتباط تنگاتنگ روابط عمویها با دیگر روابط عمویها در دستگاههای مختلف استانی، دستگاه مربوطه در مرکز کشور، رسانه های گروهی مختلف، مدیر و کارکنان دستگاه مربوطه و مردم و بهر گیری از تفکر جمعی را عامل تحقق اهداف این حوزه دانست.