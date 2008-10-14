به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه تا هشتم آبان برپا و نگارخانه پنجشنبهها تعطیل است. علاقمندان میتوانند به نشانی خیابان کریمخان زند، خیابان آبان جنوبی، شماره 78 مراجعه کرده و یا با شماره 7-88939046 تماس بگیرند.
- نمایشگاه نقاشیهای لیره با عنوان "سیاهچالههای ذهن من" شنبه 27 مهرماه ساعت 16 تا 20 در نگارخانه سیحون افتتاح میشود. این نمایشگاه تا نهم آبان ساعت 10 تا 18 برپاست. علاقمندان میتوانند به نشانی خیابان وزرا، کوچه چهارم، شماره 30 مراجعه کرده و یا با شماره 88711305 تماس بگیرند.
- نمایشگاه نقاشی پریا وطنخواه جمعه 26 مهرماه ساعت 16 تا 21 در نگارخانه دی افتتاح میشود. این نمایشگاه تا اول آبان ساعت 16 تا 20 برپا و یکشنبه و سهشنبهها تعطیل است. علاقمندان میتوانند به نشانی پایینتر از فرهنگسرای نیاوران، ابتدای پاسداران، تنگستان چهارم، کوچه ناز 1، بنبست ترانه، پلاک 3 مراجعه کنند.
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