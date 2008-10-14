هند 12 سد بر روی رود چناب در کشمیر می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیوز پاکستان، منابع پاکستانی این موضوع را به اطلاع دولت رسانده اند که هند قصد احداث 12 سد دیگر بر روی رودخانه چناب را دارد تا با این کار کنترل آب چناب را در دست بگیرد.

به گفته منابع اطلاعاتی پاکستان، هند این اقدام را با این هدف انجام می دهد که هر زمان که خواست پاکستان را زمینگیر کند.

بر اساس این اطلاعات، ساخت این سدها سالها طول می کشد اما با تکمیل آنها شرایط مهلکی برای پاکستان از لحاظ منابع آبی به وجود می آید.

بر اساس این گزارش، با وجود آنکه هند و پاکستان از گذشته تنشهای زیادی را منطقه کشمیر تجربه کرده و جنگهایی نیز در این منطقه میان دو کشور رخ داده اما با این وجود هند این اقدام جدید خود را ادامه می دهد.

تنشها درباره آب رودخانه چناب پس از افتتاح یک نیروگاه آبی توسط هند بر روی این رودخانه آغاز شد. پس از این اقدام هند، "آصف علی زرداری" رئیس جمهور پاکستان گفت که آب رودخانه "چناب" که اخیراً "مانموهان سینگ" نخست وزیر هند یک پروژه نیروگاه برق آبی 450 مگاواتی سد "باگلیهار" را بر روی آن در منطقه مورد مناقشه کشمیر افتتاح کرد، می تواند به روابط دو کشور آسیب بزند.

گفتنی است که با افتتاح این نیروگاه مقدار آبی که از منطقه کشمیر هند به سوی منطقه کشمیر پاکستان سرازیر می شود کاهش می یابد.

زرداری ضمن هشدار در این رابطه گفت:" هند به سبب ممانعت از ورود این مقدار آب به کشمیر پاکستان، بهای سنگینی را پرداخت خواهد کرد".