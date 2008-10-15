برای 20 هزار نفر از بیکاران سیستان و بلوچستان ایجاد اشتغال شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان که صبح امروز در محل سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، محمد عرب کنگان سرپرست اداره کار و امور اجتماعی استان سیستان و بلوچستان در خصوص تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌ها اظهار داشت: در سالهای 84، 85 و 86 با ابلاغ هزار و 360 میلیارد تومان از محل بنگاه‌های زودبازده به استان تا پایان شهریور ماه، اشتغال بیش از 20 هزار نفر از بیکاران استان محقق شده است .

عرب کنگان افزود: با ابلاغ 269 میلیارد تومان دیگر از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل استان پیش‌بینی می‌شود با تعاملی که بانک‌های عامل استان در پرداخت تسهیلات به مجریان طرح‌ها خواهند داشت، علاوه بر به بهره‌برداری رسیدن تعداد زیادی از طرح‌های دست اقدام موجبات اشتغال تعداد دیگری از بیکاران استان فراهم شود .

همچنین در این جلسه، معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار سیستان و بلوچستان نیز عنوان کرد: اولویت پرداخت تسهیلات به طرح‌های نیمه ‌تمام است و تا زمان بهره برداری از این طرح ها، تسهیلات به طرح‌های جدید تعلق نمی‌گیرد .

وی خواستار پیگیری بانک‌ها برای باز پرداخت وام‌های اعطایی به متقاضیان طرح‌ها شد و افزود: وام‌های داده شده سپرده‌های مردم هستند که نزد بانک‌ها امانت بوده و دیگر افراد متقاضی نیز باید از این تسهیلات استفاده کنند .