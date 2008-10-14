صدور کالاهای تجاری و غیر نفتی از گمرکات گیلان افزیش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بندر انزلی، حسین نوحی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در انزلی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 250 هزار و 414 تن کالا به ارزش 161میلیون و 548 هزار دلار از طریق گمرکات استان گیلان صادر شده است.

وی گفت: این محصولات شامل میوه های تازه ، انواع خشکبار، گل و گیاه ، کالاهای صنعتی ، فرآوردههای پتروشیمی ، موادغذایی ، مواد معدنی ، صنایع دستی و مواد ساختمانی می باشد.

نوحی ادامه داد: این کالاها از طریق گمرکات انزلی ، آستارا و حسن رود به کشورهای روسیه، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، ارمنستان، عراق و غیره صادر شده است.

این مقام مسئول یادآورشد: در همین مدت میزان صادرات چمدانی از گمرکات گیلان بالغ برهفت هزار تن به ارزش بیش از 10 میلیون دلار است.

