به گزارش خبرنگار مهر، دومین اجراهای دورهای نمایشهای برگزیده کودکان و نوجوانان از پنجم آبان در فرهنگسرای هنر افتتاح میشود. در این دوره هشت گروه از آبان تا خرداد سال آینده در هشت سالن نمایشی به اجرای برنامه خواهند پرداخت.
نمایشهای "قصه بخت" داود فتحعلیبیگی،"کدو قلقلهزن" جواد ذوالفقاری،"رمپل" سیمین امیریان، "مش مش قلیخان" ناصر آویژه، "وقتی نخودی غول میشود" پیمان شریعتی، "آبیترین آسمان" علیرضا دهقانی، "آهای کدو کجا کجا" رامین کهن و "من و فردا" شهروز شمس و اصغر فریدی ماسوله در مدت هشت ماه به صورت دورهای در هشت سالن تئاتر اجرا خواهند داشت.
بر این اساس دومین رپرتوار تئاتر کودک در فرهنگسراهای ابن سینا، بهمن، خاوران، دختران و هنر، خانه فرهنگ نور، سالن بوستان پارک لاله و تماشاخانه مهر حوزه هنری آغاز میشود و تا خرداد 88 میزبان علاقمندان خواهد بود. افتتاحییه دومین رپرتوار کودک پنجم آبان در فرهنگسرای هنر برگزار میشود.
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