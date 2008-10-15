سلسله دروس نقد عقاید وهابیت در حوزه علمیه مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید محمد حسینی قزوینی استاد حوزه علمیه قم در سلسله جلسات هفتگی عقاید فرقه وهابیت را با حضور طلاب حوزه علمیه مشهد نقد و بررسی می کند.
سلسله دروس نقد عقاید وهابیت از 25 مهر ماه، پنجشنبه هر هفته از ساعت 9:30 صبح در مدرسه علمیه آیتالله خویی مشهد برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام حسینی قزوینی علاوه بر تدریس در حوزه علمیه قم، عضو هیئت علمی و مسئول بخش حدیث دانشکده آلالبیت (علیهمالسلام) و نیز مدیر مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر (عج) است.
سلسله دروس نقد عقاید وهابیت با حضور یکی از اساتید حوزه علمیه قم از فردا در حوزه علمیه آیتالله خویی مشهد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید محمد حسینی قزوینی استاد حوزه علمیه قم در سلسله جلسات هفتگی عقاید فرقه وهابیت را با حضور طلاب حوزه علمیه مشهد نقد و بررسی می کند.
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