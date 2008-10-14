  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۹:۵۹

تقدیر از عوامل "روز حسرت" در جشن صیام و سیما

تقدیر از عوامل "روز حسرت" در جشن صیام و سیما

جشن مردمی صیام و سیما برای تقدیر از عوامل مجموعه تلویزیونی "روز حسرت" به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و فرهنگسرای رسانه در خانه شهریاران جوان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشن مردمی سیروس مقدم کارگردان، سجاد ابوالحسنی و علیرضا افخمی نویسندگان، مهراوه شریفی‌نیا، لیندا کیانی و احمد خلج بازیگران و مهران رسام تهیه‌کننده "روز حسرت" حضور داشتند.

محمدهادی ایازی مشاور ارشد و سخنگوی شهردار تهران در ابتدای مراسم بعد از پخش قسمت‌هایی از مجموعه "روز حسرت" به میهمانان و حاضران خوشامد گفت و در ادامه عوامل و بازیگران مجموعه درباره شکل‌گیری کار و نقش‌هایشان صحبت کردند.

شرکت در مراسم صیام و سیما برای عموم مردم آزاد بود و علاقمندان پرسش‌های خود را از میهمانان پرسیدند. در این مراسم سر بازیگران شلوغتر از دیگران بود، چرا که مردم مشتاق مرتب در حال امضا گرفتن از آنها بودند.

کد مطلب 765300

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها