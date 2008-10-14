تقدیر از عوامل "روز حسرت" در جشن صیام و سیما

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشن مردمی سیروس مقدم کارگردان، سجاد ابوالحسنی و علیرضا افخمی نویسندگان، مهراوه شریفی‌نیا، لیندا کیانی و احمد خلج بازیگران و مهران رسام تهیه‌کننده "روز حسرت" حضور داشتند.

محمدهادی ایازی مشاور ارشد و سخنگوی شهردار تهران در ابتدای مراسم بعد از پخش قسمت‌هایی از مجموعه "روز حسرت" به میهمانان و حاضران خوشامد گفت و در ادامه عوامل و بازیگران مجموعه درباره شکل‌گیری کار و نقش‌هایشان صحبت کردند.

شرکت در مراسم صیام و سیما برای عموم مردم آزاد بود و علاقمندان پرسش‌های خود را از میهمانان پرسیدند. در این مراسم سر بازیگران شلوغتر از دیگران بود، چرا که مردم مشتاق مرتب در حال امضا گرفتن از آنها بودند.