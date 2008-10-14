جمهوری اسلامی ایران در اوج قدرت خود بسر می برد

به گزارش خبرگزاری مهر، رومانو پرودی نخست وزیر پیشین ایتالیا عصر امروز با دکتر سعید جلیلی نماینده رهبرمعظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد.

جلیلی در این دیدار تاکید کرد : شکل گیری مناسبات پایدار در منطقه در گرو اجتناب برخی قدرت ها از خطاهای گذشته است .

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اعمال فشار برخی قدرت ها برای تحمیل خواسته های غیرقانونی و نامشروع خود به ملت ایران طی سه دهه گذشته تصریح کرد: امروز همه، حتی همان قدرت ها بر این واقعیت اعتراف دارند که ایران بیش از هر زمان دیگری مقتدر است.

وی افزود : ظرفیت امروز جمهوری اسلامی ایران ریشه در فرهنگ متعالی ملت ایران و نگاه به پیشرفت همه جانبه دارد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: دستیابی به چنین موقعیتی حاصل ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر فشارها و صیانت از مواضع اعتقادی - فرهنگی خود و تلاش در جهت توسعه همه جانبه است.

رومانو پرودی نخست وزیر پیشین ایتالیا نیز دراین دیدار با ارائه گزارشی از دیدارهای دو روز گذشته خود درتهران به نقش سازنده و موثر منطقه ای جمهوری اسلامی ایران اشاره و تصریح کرد: امروز حتی کسانی که برای تخریب و تضعیف این نظام تلاش و هزینه می کردند ، دریافتند که باید واقعیت اقتدار جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند.

نخست وزیر پیشین ایتالیا با اشاره به مزیت های اقتصادی، انسانی و ژئوپلتیکی ایران در منطقه تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در اوج قدرت خود بسر می برد.