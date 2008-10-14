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۲۳ مهر ۱۳۸۷، ۲۰:۲۳

پرودی در دیدار جلیلی:

جمهوری اسلامی ایران در اوج قدرت خود بسر می برد

جمهوری اسلامی ایران در اوج قدرت خود بسر می برد

نخست وزیر سابق ایتالیا در دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در اوج قدرت خود بسر می برد تاکید کرد که امروز کسانی که برای تخریب و تضعیف این نظام تلاش می کردند ، دریافتند که باید واقعیت اقتدار آن را بپذیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رومانو پرودی نخست وزیر پیشین ایتالیا عصر امروز  با دکتر سعید جلیلی نماینده رهبرمعظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد.

جلیلی در این دیدار تاکید کرد : شکل گیری مناسبات پایدار در منطقه در گرو اجتناب برخی قدرت ها از خطاهای گذشته است .

دبیر شورای عالی امنیت ملی  با اشاره به اعمال فشار برخی قدرت ها برای تحمیل خواسته های غیرقانونی و نامشروع خود به ملت ایران طی سه دهه گذشته تصریح کرد: امروز همه، حتی همان قدرت ها بر این واقعیت اعتراف دارند که ایران بیش از هر زمان دیگری مقتدر است.

وی افزود : ظرفیت امروز جمهوری اسلامی ایران ریشه در فرهنگ متعالی ملت ایران و نگاه به پیشرفت همه جانبه دارد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: دستیابی به چنین موقعیتی حاصل ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر فشارها و صیانت از مواضع اعتقادی - فرهنگی خود و تلاش در جهت توسعه همه جانبه است.

رومانو پرودی نخست وزیر پیشین ایتالیا نیز دراین دیدار با ارائه گزارشی از دیدارهای دو روز گذشته خود درتهران به نقش سازنده و موثر منطقه ای جمهوری اسلامی ایران اشاره و تصریح کرد: امروز حتی کسانی که برای تخریب و تضعیف این نظام تلاش و هزینه می کردند ، دریافتند که باید واقعیت اقتدار جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند.

نخست وزیر پیشین ایتالیا با اشاره به مزیت های اقتصادی، انسانی و ژئوپلتیکی ایران در منطقه تاکید کرد  جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در اوج قدرت خود بسر می برد.

کد مطلب 765302

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