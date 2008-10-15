به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، در بیانه این همایش که روز یکشنبه در این نشست قرائت شد آمده است: تمایل کلی در بسیاری از کشورهای مدرن تلاش برای بیرون کردن دین از زندگی اجتماعی است. اصول سکولار هر کشوری ممکن است باقی بماند اما غیرقابل قبول است که این اصول را به عنوان ممنوعیت حضور دین در فضای زندگی تمام شهروندان بدانیم.

شرکت کنندگان یادآور شدند: در جهانی که میزان از خود بیگانگیها، جداییها و کشمکشها درحال رشد است و سرچشمه این شرایط بیگانگی و غرابت مردم از خداوند است، تحول هیچکدام از ساختارها و قوانین اجتماعی نمی تواند این وضعیت را اصلاح کند.

در این بیانیه آمده است: شکاف میان فقیر و غنی در نتیجه بحران اقتصادی به وجود آمده است، بحرانی که علت آن فعالیت نادرستی است که از فقدان ابعاد بشری رنج می برد و همچنین سودی که سرمایه گذاران و وام دهندگان دنبال می کنند.

شرکت کنندگان تأکید کردند که تنها اقتصادی پایدار و قابل دوام است که بهره وری را با عدالت اجتماعی ترکیب کند.

این سند که در پایگاه اینترنتی پاتریاک مسکو منتشر شده تصریح کرده است: ما به شدت از تمام فعالیتهای صلح آمیز با هدف ارائه راه حل منصفانه درباره مناقشات استقبال می کنیم، ما از جایگاه کلیسای گرجستان و روسیه در طول جنگ اخیر و همکاری برادرانه آنها حمایت می کنیم. از این رو هر دو کلیسا به وظیفه خود برای خدمت در راستای تسامح انجام داده اند.

شخصیتهای دینی کلیسای ارتدکس روسیه ابراز امیدواری کردند که تلاشهای مشترک کلیساها به غلبه بر تبعات فاجعه آمیز جنگ کمک کرده و سریع ترین راه رسیدن به مصالحه را فراهم کند.

شرکت کنندگان در این بیانیه مطرح شدن موضوع محیط زیست طبیعی در موعظه های خود و فعالیتهای دینی را مورد تأکید قرار دادند.

این سند از سوی اسقفهای اعظم در کشورهای روسیه، قسطنطنیه، اسکندریه، انطاکیه، قدس، قبرس، یونان، آلبانی، چک، اسلواکی، گرجستان، صربستان، بلغالستان و لهستان امضا شده است.