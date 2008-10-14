دستگیری 6 نفر تحت پیگرد در بصره/ انفجار بمب در مقابل کلیسایی در موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق، سخنگوی رسانه ای ارتش عراق در بصره، امروز از دستگیری شش فرد تحت پیگرد و کشف و ضبط 76 قبضه انواع سلاح در این شهر خبر داد.



از سوی دیگر، مدیر مبارزه با مواد منفجره در استان میسان، از کشف و ضبط مقادیری مواد منفجره و مهمات در مناطق مختلف این استان خبر داد.شهر العماره مرکز استان میسان در 390 کیلومتری جنوب پایتخت عراق قرار دارد.



خبر دیگر اینکه، یک منبع در پلیس استان نینوا از انفجار یک بمب در روبروی یک کلیسا در مرکز شهر موصل خبر داد که بر اثر آن، خسارتهایی به بار آمد.



اخیرا حملات سازمان یافته ای از سوی گروههای بعثی سابق و تروریستی علیه اقلیت مسیحیان ساکن موصل آغاز شده است تا جایی که برخی از خانواده های مسیحی مجبور به فرار از این شهر شده اند.



نوری المالکی نخست وزیر عراق در پی این حملات مشکوک، دستور اعزام چند گردان از ارتش عراق به موصل برای تامین امنیت مسیحیان صادر کرد و این نیروها با استقرار در مناطق مختلف شهر به ویژه در اطراف کلیساها و مراکز مذهبی مسیحیان، تدابیر امنیتی را تشدید کردند.



مالکی بر عزم جدی دولت برای بازگرداندن خانواده های رانده شده به موصل و همچنین تامین امنیت مسیحیان تاکید کرده است.



موصل مرکز استان نینوا در 405 کیلومتری شمال پایتخت عراق واقع شده است.