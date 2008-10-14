تاکید مقامات ترکیه و عراق بر مبارزه قاطع با پ.ک.ک

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازفرانسه، دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرد: نوری مالکی نسبت به تداوم حملات تروریستی حزب کارگران کردستان موسوم به پ.ک.ک به ترکیه از مرزهای عراق ابراز انزجار کرده است.

چوزلیک نماینده ویژه ترکیه در بغداد هم فضای مذاکرات با مقامات عراق را مثبت اعلام کرد و از ارائه پیشنهادات ترکیه درباره برقراری آرامش در مرزهای دو منطقه به مقامات کرد و عراقی خبر داد.وی در ادامه خواستار برخورد قاطع همسایگان ترکیه با تهدیدات گروه تروریستی پ.ک.ک شد.

مقامات ارشد کردستان عراق هم در همین روز با مقامات اعزامی ترکیه به بغداد دیدار ونسبت به گسترش تنش ها ابراز نگرانی کردند.

دیدارهیئت ترک با مقامات کردستان عراق که دو ساعت به طول انجامید در منطقه الخضراء بغداد انجام شد.این اولین دیدار مسعود بارزانی رئیس حکومت محلی کردستان عراق با یک هیئت سیاسی ترکیه در چهار سال گذشته است.

در شرایطی که تنشها بین جدایی طلبان پ.ک.ک و دولت ترکیه شدت یافته، پارلمان ترکیه 17 مهر ماه مجوز حمله به مواضع این گروه را تمدید کرد .

نیروهای پ.ک.ک در کوههای قندیل در شمال عراق و در مرز ترکیه پنهان شده اند و از این نقطه عملیات علیه نظامیان آنکارا را برنامه ریزی می کنند.

15 نفر از نیروهای ترکیه اخیرا به دست عناصر پ.ک.ک در حمله ای در نزدیکی مرز با عراق کشته شدند که ارتش ترکیه پس از آن حمله گسترده و مداوم به مواضع شورشیان را در دستور کار قرار داد.

درگیری ها میان حزب کارگران کردستان و دولت ترکیه که از سال 1984 میلادی آغاز شد و تاکنون 39 هزار کشته برجا گذاشته است.