بوش، سارکوزی و باروسو روز شنبه با هم دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گوردون جاندرو سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد: جرج بوش، خوزه مانوئل باروسو و نیکلا سارکوزی روز شنبه در کمپ دیوید با هم دیدار خواهند کرد.

جاندرو از گفتگوی رئیس جمهور آمریکا، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و رئیس دوره ای اتحادیه اروپا درباره موضوعات مختلف جهان خبر داده و بررسی بحران اقتصادی در جهان را موضوع اصلی گفتگوها اعلام کرد.

این دیدار درحالی انجام می شود که بحران مالی در جهان به ورشکستگی بسیاری از موسسات مالی انجامیده و بسیاری را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

