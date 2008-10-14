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۲۳ مهر ۱۳۸۷، ۲۱:۳۴

با گسترش بحران مالی در جهان؛

بوش، سارکوزی و باروسو روز شنبه با هم دیدار می کنند

با گسترش بحران مالی در جهان، رئیس جمهور آمریکا، رئیس دوره ای اتحادیه اروپا و رئیس کمیسیون اروپایی در کمپ دیوید دیدار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گوردون جاندرو سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد: جرج بوش، خوزه مانوئل باروسو و نیکلا سارکوزی روز شنبه در کمپ دیوید با هم دیدار خواهند کرد.

جاندرو از گفتگوی رئیس جمهور آمریکا، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و رئیس دوره ای اتحادیه اروپا درباره موضوعات مختلف جهان خبر داده و بررسی بحران اقتصادی در جهان را موضوع اصلی گفتگوها اعلام کرد.

این دیدار درحالی انجام می شود که بحران مالی در جهان به ورشکستگی بسیاری از موسسات مالی انجامیده و بسیاری را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

کد مطلب 765344

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