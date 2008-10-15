رهبر معظم انقلاب: گفتگو عامل ضروری رفع ابهامات ‌و دستیابی به تفاهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، ایشان در دیدار چند نفر از شخصیتهای سیاسی – مذهبی بین المللی گفتگو و تبادل نظر را کاری بسیار خوب، مهم و لازم دانستند و خاطرنشان کردند: تداوم «دیدار و گفتگو» و بیان متقابل حقایق یقیناً در ایجاد تفاهم میان ملتها و دولتها نقش زیادی دارد اما اینگونه اقدامات برای مهار خصلتهای ناپسند قدرت طلبان جهانی و پایان بخشیدن به مصائب کنونی بشر کافی و مؤثر نیست و باید عوامل دیگری را نیز مد نظر قرار داد.

حضرت آیت الله خامنه ای بی عدالتی و ظلم را ریشه تاریخی مشکلات دردناک جامعه بشری برشمردند و با اشاره به کشتار وحشتناک مردم عراق، افغانستان و فلسطین افزودند: آیا این فجایع دردناک به علت سوءتفاهم و عدم درک متقابل صورت می گیرد و یا در مسائلی همچون زیاده خواهی و بی عدالتی ریشه دارد؟

رهبر انقلاب اسلامی عوامل تاریخی نظیر تسلط استعمارِ سخت و خشن غرب بر مناطق مختلف جهان و برخوردهای تحقیرآمیز با مسلمانان و دیگر ملتها را از دیگر علل مشکلات موجود برشمردند و با اشاره به لزوم جبران اینگونه اقدامات افزودند: ما نسل امروز غرب را به علت کارهای نسل دیروز مقصر نمی دانیم اما مسئولان کنونی قدرتهای غربی نیز همانند گذشته در پی تسلط بر جهان و پایمال کردن حقوق ملتها هستند.

ایشان به خیرخواهان جامعه بشری و شخصیتهایی که برای حل مشکلات جهان انگیزه و تلاش حقیقی نشان می دهند پیشنهاد کردند: ظلم و بی عدالتی را در هر جای جهان به طور مشخص و صریح محکوم کنند و کار مشکل تشخیص ظالم از غیرظالم را با جدیت دنبال نمایند.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به ظلم و جنایتی که در حق مردم فلسطین انجام می شود تأکید کردند: دعا و نصیحت برای حل مشکلات جهان خوب است اما بدون عدالت طلبی و مقابله با ظلم هیچ نصیحتی و اقدامی مؤثر نخواهد بود بنابراین عناصری که در کشورهای مختلف جهان و جامعه بین المللی تأثیرگذارند با ظلم واضح و آشکار جاری در فلسطین و عراق مقابله کنند.

ایشان مبارزه با ظلم را راه صحیح و مؤثر دستیابی به صلح عادلانه دانستند و خاطرنشان کردند: صلح غیرعادلانه ادامه نخواهد یافت و لازم است ضمن حمایت از شعار صلح، شعار عدالت طلبی و مقابله با ظلم را به طور جدی مطرح و پیگیری کرد.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام والمسلمین خاتمی در سخنانی تلاشها و اقداماتی را که به ویژه برای تبیین نقش و تأثیر دین در حل مشکلات جهان صورت می گیرد تشریح کرد.

گیل بوندویک نخست وزیر سابق و رهبر کلیسای پروتستان نروژ نیز دیدار با رهبر معظم انقلاب را مایه افتخار خواند و با اشاره به افزایش تنشها میان غرب و جهان اسلام گفت: رفتار تحقیرآمیز غرب نسبت به مسلمانان و ارائه تصویر مخدوش از اسلام در این مشکلات مؤثر است و گفتگو و درک متقابل می تواند سوءتفاهم ها را کاهش دهد.

نخست وزیر سابق نروژ همچنین با محکوم کردن حمله آمریکا به عراق گفت: پس از 5 سال اشغال عراق مشخص شده است که هیچ سلاح کشتار جمعی در آن کشور نبوده است.

صادق المهدی نخست وزیر سابق سودان هم با اشاره به ضرورت تغییر سیاستهای غرب در مسائل جهانی و موضوعات مربوط به جهان اسلام گفت: تلاشهایی برای ایجاد تفرقه در دنیای اسلام صورت می گیرد که باید با وحدت و اتحاد با آن مقابله کرد.

در ادامه این دیدار جورج سامپایو رئیس جمهور سابق پرتغال و نماینده دبیرکل سازمان ملل در گفتگوی فرهنگها گفت: معتقدیم ایران قادر است با توجه به تاریخ، ارزشها و اهمیت خود نقش کلیدی در درک عمیق ملتها و دولتها از یکدیگر و ساختن دنیایی بهتر ایفا کند.

سامپایو با محکوم کردن حمله امریکا به عراق گفت: رهنمود جنابعالی درباره مبارزه با ظلم، کاملاً صحیح و مؤثر است.

جان برایسون چین رهبر مسیحیان پروتستان آمریکا نیز با اشاره به سفرهای قبلی خود به ایران گفت: به مردم ایران عشق می ورزم و آنها را همچون خانواده خود می دانم.

برایسون چین افزود: قدرت دین مسیح و اسلام بیشتر از مشکلات موجود است و مسائل جهان امروز با اتکای به دین قابل حل است.

رهبر مسیحیان پروتستان امریکا افزود: رهبران دینی امریکا و جهان بارها مخالفت خود را با حمله به عراق اعلام کردند اما امریکا و انگلیس بی توجه به خواست ملتها و رهبران مذهبی، عراق را اشغال کردند.

رومانو پرودی نخست وزیر سابق ایتالیا هم در این دیدار به نقش بسیار مهم ایران در منطقه و جهان اسلام اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران این قدرت را دارد که آینده منطقه را به نحو مثبت و سازنده متحول کند.

