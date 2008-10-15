دورانی در گفتگو با مهر: اصل فعالیت ائتلاف فراگیر بر اجماع اصولگرایان است / خاتمی نمی آید

علی دورانی، دبیر اجرایی ائتلاف فراگیر اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با تصویب شورای سیاست گذاری ائتلاف و به منظور تقویت همگرایی جریان اصولگرایی، مقرر گردید تا حصول اجماع کامل اصولگرایان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم، از اعلام رسانه ای کلیه فعالیت های ستادی و تشکیلاتی اعم از گسترش دفاتر استانی، انتصاب مسئولان استانی و ستادی خودداری کنیم.

وی افزود: اصولگرایان در رسیدن به مکانیزمی جامع و مانع و شکل گیری پروسه انتخاب مکانیزم باید گفتمان اصولگرایی را سرلوحه کار خود قرار داده و در راه رسیدن به وحدت از نظر تمامی جریانات و تشکل های حاضر دراین طیف بهره ببرند؛ چرا که مطمئنا خودمحوری در این راه اثر معکوسی بر روند همگرایی و وحدت اصولگرایی خواهد داشت.

دورانی با اشاره به پیش شرط های سید محمد خاتمی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم، آنها را شروط عذرخواهی از حضور توسط وی در این انتخابات خواند و تصریح کرد: آقای خاتمی انسانی با صداقت و متین است اما متاسفانه شروطی را که ذکر کردند در دوران ریاست جمهوری 8 ساله خودشان هم محقق نشد؛ لذا اگر هم وی قصد کاندیداتوری داشته باشد، این به معنای گذشتن از شروط ذکر شده توسط وی خواهد بود.

وی درخصوص اعلام آمادگی کروبی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز گفت: حضور هر کسی که در خود این آمادگی و توانایی را می بیند و این کار او به باشکوه تر شدن انتخابات کمک می کند و این تصور را به وجود می آورد که نظریه های مختلفی برای حل مشکلات کشور فراهم است، در انتخابات ریاست جمهوری دهم مغتنم، محترم و مبارک است.

دبیر اجرایی ائتلاف فراگیر اصولگرایان با تاکید بر اینکه هیچ کاندیدای بدون پشتوانه و بدون برنامه ای نباید به صرف اصلاح طلبی یا اصولگرایی در انتخابات ریاست جمهوری دهم حضور یابد، خاطرنشان کرد : از ورود آقای کروبی و یا هر کاندیدای اصلاح طلب و اصولگرایی در انتخابات آینده که اصل حضورش بر برنامه محوری، تئوری اجرای برنامه ها و داشتن نیروی زبده برای اجرای برنامه طرح ریزی شده وی باشد، استقبال می کنیم.

