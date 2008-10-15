  1. سیاست
  2. سایر
۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۹:۱۴

رئیس ستاد انتخاباتی کروبی معرفی می‌شود/ مطرح شدن دو گزینه احتمالی

رئیس ستاد انتخاباتی کروبی معرفی می‌شود/ مطرح شدن دو گزینه احتمالی

رئیس ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی و کاندیدای این حزب در انتخابات آتی به زودی و احتمالا در کنگره این حزب در آخر هفته جاری به طور رسمی معرفی خواهد شد.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که رئیس ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی که یکشنبه این هفته آمادگی خود را جهت کاندیداتوری در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام نمود به زودی و احتمالا در کنگره این حزب از میان اعضای شورای مرکزی اعتماد ملی معرفی خواهد شد.

شنیده شده است که از بین اسماعیل دوستی که سابقه استانداری کهکیلویه و بویر احمد و عضویت در شورای مرکزی حزب اعتماد را در کارنامه دارد و رسول منتجب نیا، قائم مقام کروبی در این حزب یکی به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی دبیرکل حزب اعتماد ملی در کشور معرفی شود.

همچنین قراراست که حجت الاسلام مهدی کروبی، در نخستین سفر خود پس از اعلام کاندیداتوری ، برای شرکت در بیست و ششمین سالگرد شهادت چهارمین شهید محراب آیت‌الله اشرفی اصفهانی در روزهای آینده به قم سفر کند.
 

کد مطلب 765347

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها