خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که رئیس ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی که یکشنبه این هفته آمادگی خود را جهت کاندیداتوری در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام نمود به زودی و احتمالا در کنگره این حزب از میان اعضای شورای مرکزی اعتماد ملی معرفی خواهد شد.

شنیده شده است که از بین اسماعیل دوستی که سابقه استانداری کهکیلویه و بویر احمد و عضویت در شورای مرکزی حزب اعتماد را در کارنامه دارد و رسول منتجب نیا، قائم مقام کروبی در این حزب یکی به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی دبیرکل حزب اعتماد ملی در کشور معرفی شود.

همچنین قراراست که حجت الاسلام مهدی کروبی، در نخستین سفر خود پس از اعلام کاندیداتوری ، برای شرکت در بیست و ششمین سالگرد شهادت چهارمین شهید محراب آیت‌الله اشرفی اصفهانی در روزهای آینده به قم سفر کند.

