به گزارش خبرگزاري" مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه، وي پس ازعبورازموانع نظامي نيروهاي آمريكايي ازنجف وارد شهركوفه شد تا درخطبه هاي آتشين و ملتهب خود عليه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا سخن بگويد.

صدركه توانسته بود ازچندين پايگاه ايست وبازرسي وازمقابل چشمان نيروهاي گشتي آمريكايي عبوركند براي دومين بارظرف كمتريك هفته خود را به مسجد كوفه رساند.

وي درخطبه هاي نماز جمعه سياست جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا را به دليل اينكه نيروهايش درعراق جناياتي وحشيانه را درحق زندانيان عراقي درزندان ابوغريب مرتكب شده اند، محكوم كرد .

اين روحاني شيعه عراقي گفت: من از جهانيان مي خواهم بوش و تمام كساني را كه جنايات زشت و وحشيانه اي را عليه زندانيان عراقي درزندان ابو غريب مرتكب شده اند، محاكمه كنند .

اين روحاني درخطبه هاي نماز جمعه مسجد كوفه درجمع هوادرانش تاكيد كرد: زندان ابو غريب بايد محل محاكمه بوش و نيروهاي اشغالگر آمريكايي باشد و با آنها طوري رفتار كردكه آنها با اسيران عراقي درزندان ابو غريب رفتار كردند.

صدرگفت: من به آنها مي گويم زندانيان عراقي اسيرند نه زنداني . وي افزود: ما ازمسئولان عراقي مي خواهيم عاملان اين جنايت را شناسايي و به دادگاههاي عراقي معرفي وزندانهاي تروريستي را تخريب كنند واين زندانها را به مراكز فرهنگي تبديل كنند و همه اسيران موجود دراين زندانهاي را آزاد نمايند و جنايتكاران را به دادگاه بسپارند.

اوتاكيد كرد: درصورتي كه مسئولان اين كاررا انجام ندهند ما خود اين كار را انجام خواهيم داد وعاملان جنايت را شناسايي و محاكمه خواهيم كرد.

مقتدي صدر كه روز سه شنبه گذشته هم از شهر كوفه ديدن كرده بود خطاب به طرفدارانش گفت: من شمارا به سوي شهادت راهنمايي مي كنم .

مقتدي صدر در پايان خواستار صدورتوافق نامه اي شد كه جنگ را به صلح تبديل كند. درحين سخنراني صدر طرفدارانش شعارهاي آري آري استقلال، آري آري آزادي سردادند و از وي حمايت كردند.