مسابقات انتخابی تیم جودو امید ایران برگزار شد/ کار دشواری میراسماعیلی

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها با هدف انتخاب تیم جودو امید ایران برای شرکت در رقابت‌های غرب آسیا با حضور 27 نفر از برترین‌های مسابقات کشوری و المپیاد ایرانیان عصر سه‌شنبه برگزار شد که در نهایت در هر وزن 2 نفر به اردوی آمادگی این تیم راه یافتند.

نکته بارز و مهم این رقابت‌ها کیفیت پایین جودوکاران بود. بیشتر جودوکاران در اجرای تکنیک‌های پایه جودو مشکل داشته و فنون را به خوبی اجرا نمی کردند. میران و میراسماعیلی به عنوان سرپرست و سرمربی تیم ملی که نظارت بر این مسابقات را برعهده داشتند به خوبی دریافتند که کار دشواری برای آماده سازی تیم جودو امید ایران خواهند داشت و در مدت زمان باقی مانده تا رقابت‌های قهرمانی غرب آسیا باید سخت تلاش کنند تا یک تیم آماده را راهی اردن کنند.

در پایان مسابقات انتخابی تیم جودو امید ایران نفرات زیر به اردوی این تیم دعوت شدند:

وزن 60- کیلوگرم: علی چالاک و رضا عسگری

وزن 66- کیلوگرم: وحید بنا و مهدی خان احمد لو

وزن 73- کیلوگرم: محمد گروهی و علی کریمیان

وزن 81- کیلوگرم: حمید قاسمی نژاد و مسعود جلیلوند

وزن 90- کیلوگرم: علی محمدنیا و محسن حمیدی

وزن 100- کیلوگرم: مهران جلالی و سیروان بهرامی

وزن 100+ کیلوگرم: امیر ملکی‌پور و محمدعلی معصومی

اردوی آمادگی تیم جودو امید ایران از روز یکشنبه 28 مهرماه آغاز خواهد شد با حضور 14 جودوکار دعوت شده به اردوی این تیم آغاز خواهد شد.

براساس تصمیم کادر فنی چهار جودوکار تیم جوانان ایران پس از رقابت‌های قهرمانی جهان به اردوی آمادگی این تیم اضافه خواهند شد.

اولین دوره رقابت‌های جودو غرب آسیا 18 و 19 آبان ماه در اردن برگزار می شود.