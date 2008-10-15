چهل و نهمین سالگرد ارتحال آیت الله بروجردی در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این مراسم که آیت الله مکارم شیرازی، علوی گرگانی، اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، طلاب و فضلای حوزه و مردم شریف استان حضور داشتند، حجت الاسلام شیخ حسین انصاریان از فضلای حوزه علمیه قم با اشاره به شخصیت این مرجع تقلید گفت: آیت الله بروجردی به معنای واقعی یک انسان مومن و با تقوا بود و به هیچ عنوان به مسائل دنیوی و مادی توجه نداشت.



وی افزود: ‌ایشان کار کردن برای خدا و تبلیغ دین را با تمام وجود انجام می‌داد و کار کردن در این زمینه را کسر شان نمی‌دانست.



حجت الاسلام انصاریان تصریح کرد: این عالم بزرگوار برای تبلیغ دین مبین اسلام به مناطق محروم می‌رفت و در روی منبرها به سخنرانی می‌پرداخت و از تبلیغ دین اسلام خسته نمی‌شد.



وی با اشاره به انجام کارهای خدایی آیت الله بروجردی گفت:‌آیت الله بروجردی به دنبال پست و مقام و صندلی مرجعیت نبود بلکه با تمام اخلاص و توان در پیشبرد اهداف اسلام می‌کوشید.



حجت الاسلام انصاریان با اشاره به تربیت شاگردان ایشان گفت: تنها هدف علمی آیت الله بروجردی هدفی خدایی بود و امروزه ما شاهد وجود شاگردان بسیار بزرگی و تالیفات ارزشمند ایشان هستیم.



شایان ذکر آیت الله بروجردی در سال 1340 هجری شمسی در سن 93 سالگی دارفانی را وداع گفت. این مرجع تقلید بر علوم مختلفی از جمله فقه و اصول و هیئت و ریاضی آشنا بودند.



پیکر مطهر ایشان در حرم مطهر حضرت معصومه(س)‌ دفن است و روزانه مشتاقان و ارادتمندان بسیاری بر سر مزار ایشان حاضر می‌شوند.