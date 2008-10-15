181 میلیارد تومان به اجرای مصوبات دولت در گیلان اختصاص یافت

اکبرزاده معاون عمرانی استانداری گیلان چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: دور اول سفر رئیس جمهور به استان گیلان 222 مصوبه در برداشته که تاکنون 91 درصد این مصوبات اجرایی شده است.

وی همچنین گفت: بسیاری ازاهداف سفراول که تکمیل و اتمامش به سفر دوم منجر می شود دقیقا در طی شش ماه کار کارشناسی فشرده در استان و مرکز در مصوبات دور دوم کاملا پیش بینی شده است.

اکبرزاده بیان داشت: در مصوبات دور دوم مردم گیلان شاهد تحولات بسیار چشمگیری به ویژه در مبانی زیربنایی همچون کشاورزی، منابع آب و سد سازی و غیره خواهند بود.

معاون عمرانی استاندارگیلان با اعلام اینکه پیشنهادات ما در دور دوم سفر شامل دو بخش کلانگری و فرابخشی است، افزود: پروژه های کلانی که در دور دوم سفر در استان گیلان مصوب می شود بالغ بر 170مورد است که دقیقا با دید توسعه پایدار همه جانبه استان دیده شده است.

اکبرزاده گفت: این مصوبات در همه بخشها به ویژه آب، برق، گاز، مخابرات، اشتغال، صنایع سنگین راه آهن قزوین، رشت، انزلی، آستارا، آزاد راه بزرگ رشت ساری، راه آهن رشت ساری، تکمیل بسیاری از پروژه های زیربنایی منابع آب و سدها نمونه ای از کلانگری ریاست جمهوری برای توسعه پایدار و همه جانبه استان است.

این مقام مسئول در استانداری گیلان به کارگروههای تخصصی ویژه استان اشاره کرد و افزود: رویکرد ما در این بخش کاملا فرابخشی است.

اکبرزاده همچنین بیان داشت: اعتقاد دولت نهم بر این است که کشاورزی باید همپایی صنایع بزرگ، اثر گذار واشتغال زا در استان به شدت و به سرعت تقویت و اجرا شود.