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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۲۸

30 درصد آب شرب در استان زنجان به هدر می رود

30 درصد آب شرب در استان زنجان به هدر می رود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان گفت: 30 درصد آب شرب تولیدی در استان زنجان به هدر می رود که باید بر ای جلو گیری از این روند فرهنگ صحیح استفاده از آب در استان نهادینه شود.

سید هاشم حسینی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با تاکید بر این که به رغم وجود 30 درصدی هدررفت آب، افزود: طی سال جاری شاهد کاهش هدررفت آب در استان زنجان نسبت به سال گذشته بودیم که این میزان در سال 85 بیش از 35 ‬درصد بوده است.

وی در ادامه با عنوان این که مشکلی در تامین آب مردم استان وجود ندارد، تاکید کرد: به ‌رغم وجود خشکسالی سخت امسال، مشکلات آبفای این استان در تامین و توزیع آب مردم کمتر از سالهای گذشته بود.

حسینی راد افزود: با تمهیدات و برنامه‌ریزی انجام شده، استان زنجان تا 20 ‬سال آینده مشکلی در تامین آب آشامیدنی نخواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان یادآورشد: عمده ‌دلیل کمبود مقطعی و افت فشار آب در شهرهای استان، ناشی ‌از نوسانات برق است.

حسینی راد همچنین اعتبارات امسال شرکت آبفای استان زنجان را 200 ‬میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: سالانه 60 ‬میلیون مترمکعب آب در استان برای 140‬هزار مشترک تولید، انتقال و در مخازن ذخیره می‌شود.

کد مطلب 765359

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