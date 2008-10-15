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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۱۳

صدیقیان:

تیم واترپلو زنجان با 60 درصد تغییر وارد رقابتهای لیگ می شود

تیم واترپلو زنجان با 60 درصد تغییر وارد رقابتهای لیگ می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان زنجان گفت: تیم واترپلو زنجان در سال جاری با 60 درصد تغییر نسبت به سال گذشته، رقابت‌های لیگ برتر را از روز دوم آبان ماه سال جاری آغاز خواهد کرد.

ساعد صدیقیان در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: بازیکنان شاخصی همچون میلاد محمدی، سهیل خادم پیر، کامبیز افشاری و حمیدرضا قبادیان دیگر در رقابتهای امسال در ترکیب تیم واترپلو زنجان حضور ندارند و این تیم دچار تغیر نسبتا کلی شده است.

وی  در ادامه با انتقاد از عدم وجود حامی مالی از تیم واترپلو در رقابتهای این فففصل لیگ واترپلو اذعان داشت: با توجه به اینکه در لیگ برتر واترپلو امسال از هیچگونه حمایت مالی برخوردار نیستیم، به همین خاطر با ترکیبی جوان در رقابت‌های مذکور حضور می یابیم.

صدیقیان با تاکید بر این که هدفمان در لیگ برتر واترپلو امسال، فقط میدان دادن به جوانان است. تصریح کرد: قصد داریم با برنامه چند ساله، میدان را برای حضور تیمی قوی در سال‌های آتی مهیا کنیم.

وی همچنین  در خصوص نحوه میزبانی رقابت‌های لیگ برتر واترپلو باشگاه‌های کشور، افزود: اگر طبق قولی که مسئولان تربیت بدنی استان داده‌اند، استخر امجدیه تا آذرماه سال جاری برای برگزاری مسابقات مهیا شود، میزبانی لیگ برتر را در این استخر بر عهده خواهیم گرفت در غیر این صورت در تهران میزبان خواهیم بود.

کد مطلب 765364

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