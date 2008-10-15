مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

مقام معظم رهبری: صلح غیر عادلانه ، ادامه نمی یابد

آیت الله هاشمی رفسنجانی : فرصت پیشرفت با افراطی گری از دست نرود

لاریجانی : نامه نمایندگان آمریکا را برای مذاکره بررسی می کنیم

تاریخ و نحوه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 88 اعلام شد



اعتماد:

109 استاد برجسته در بیانیه یی در مورد توسعه علمی کشور اعلام کردند، نگرانی درباره آینده دانشگاه

قرار بازداشت قذاقی منتشر شد، اتهام : ربودن امام موسی صدر

سرانجام خبر خوش سربازی به طور رسمی اعلام شد، کاهش دوماهه دوره خدمت سربازی



اعتماد ملی :

در پی نامه نمایندگان آمریکا ، لاریجانی اعلام کرد: گفت و گو با آمریکا را بررسی می کنیم

مقام معظم رهبری: صلح غیر عادلانه ادامه نمی یابد

تجلیل هاشمی رفسنجانی از دکتر مصدق ، خدا روح مصدق را رحمت کند و او را با بزرگان و نیکان محشور نماید



ایران :

مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد: بخشودگی و کاهش خدمت سربازی

ویژگی های بودجه سال آینده اعلام شد، 7 درصد رشد اقتصادی در بودجه 88

رئیس جمهور در جلسه مشترک دولت و ائمه جمعه کشور: دولت آماده است در راه عدالت قطعه قطعه شود

سخنگوی دولت: سفرهای عدالت و پیشرفت



ابرار:

متن قرار صادر شده از سوی قاضی پرونده ربودن امام موسی صدر برای قذاقی و مسئولان لیبی

حجاریان: ناطق نوری بهترین کاندیدای اصلاح طلبان است

کسری بودجه 7 هزار میلیارد تومانی دولت

درحاشیه رفت و آمدهای مشکوک تجار ومقامات چینی؛ هجوم خاموش چینی ها به کارخانه های ایرانی



ابتکار:

انتقاد شدید هاشمی از صدا وسیما: نماز جمعه را هم سانسور می کنند

رهبر معظم انقلاب : گفتگو عامل دستیابی به تفاهم است

چالش جدید واشنگتن برای اجرای توافق نامه امنیتی ؛ آیت الله سیستانی: زمان خروج را مشخص کنید

مدیرمسئول ستادکل نیروهای مسلح اعلام کرد: سربازی 2 ماه کم شد



اسرار:

مقام معظم رهبر: صلح غیرعادلانه ،ادامه نمی یابد

آیت الله هاشمی رفسنجانی: فرصت پیشرفت با افراطی گری از دست نرود

خاتمی با اشاره به برگزاری همایش دین و دنیای معاصر: سیاست متاثر از احترام به صلح ملت هاست



پول:

قالیباف؛ هشتمین شهردار برترجهان در سال 2008

کمیسیون اقتصادی دولت اعلام کرد: ضوابط پرداخت وام از حساب ذخیره ارزی

نعمت زاده هم از نفت رفت



تفاهم:

رهبر انقلاب در دیدار با شخصیت های جهانی : غرب به دنبال پایمال کردن حقوق ملت هاست

سقوط نفت به سود کیست؟ تولید کننده یا مصرف کننده

روز جهانی عصای سفید، بررسی و نگاهی به زندگی و مشکلات نابینایان، کار حق همه است



جام جم:

رهبر معظم انقلاب : قدرت های غربی در پی پایمال کردن حقوق ملت ها هستند

استقبال سرد اصلاح طلبان ازنامزدی کروبی

جزئیات طرح صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات

اعلام رسمی کاهش 2 ماهه مدت سربازی



جوان:

رهبر انقلاب خیرخواهان جامعه بشری رابه ظلم ستیزی فراخواندند

خدمت سربازی دو ماه کاهش یافت

عیدی کارمندان و بازنشستگان در سال 88، 250 هزار تومان تعیین شد

پنج مصوبه دولت برای تقویت جایگاه نماز جمعه



جمهوری اسلامی:

رهبر معظم انقلاب: برای پایان دادن به مصائب کنونی بشر گفتگو کافی نیست

آیت الله هاشمی رفسنجانی در همایش ایران و استعمار انگلیس: غرامت جنایات انگلیسی ها این است که برده ملتها شوند

هشدار آیت الله صافی درباره حرکت خزنده برای حذف حجاب

مدت خدمت سربازی دو ماه کاهش یافت



حمایت:

رهبر انقلاب در دیدار چند تن از شخصیت های سیاسی - مذهبی بین المللی: قدرت های غربی بدنبال پایمال کردن حقوق ملتها هستند

خدمت سربازی دو ماه کاهش یافت

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: توجه به حقوق کودکان و نوجوانان در اسلام

وزیر آموزش و پرورش: مدارس ناچار به استفاده از بخاریهای چکه ای هستند



حیات نو:

پاسخ های ابهام آمیز درباره دخل و خرج امسال و سال آینده دولت، کسری 7 هزار میلیارد تومانی بودجه

تاکید رهبر انقلاب بر گفتگو برای رسیدن به تفاهم

هاشمی رفسنجانی: مردم زیر بار سلب آزادی نمی روند

ادامه تغییرات در وزارت نفت، نعمت زاده از پالایش و پخش رفت



خبر:

رهبر معظم انقلاب در دیدار چند مقام سیاسی - مذهبی دنیا: شخصیت های موثر بین المللی برای مقابله با ظلم و ستم حاکم بر دنیا به پا خیزند

احمدی نژاد: درداخل کشور در آستانه یک تحول بزرگ هستیم

با نصب سیستم نرم افزاری درتمام بانگاههای معاملات ملکی صورت می گیرد؛ تحول گسترده در سیستم معاملات ملکی کشور از اول آذر

یک مقام مسئول خبر داد: نیروگاه بوشهر با 700 متخصص ایرانی آماده بهره برداری کامل



خورشید:

وزیر رفاه درفراکسیون حمایت از معلولان: زندگی سخت معلولان سهل می شود

رئیس جمهور تاکید کرد: پایان عصر دسته بندی های تصنعی سیاسی

امروز ، روز جهانی عصای سفید است، چشمانی بسته دل هایی روشن

بر اساس اعلام ستادکل نیروهای مسلح ، خدمت سربازی 2 ماه کاهش یافت



دنیای اقتصاد:

نوبل اقتصاد به نفع حزب دموکرات

برآورد دولت از تورم 20 درصدی در سال آینده

رئیس صندوق بین المللی پول مطرح کرد: ابرازامیدواری برای عبور از بحران



سرمایه:

هاشمی رفسنجانی : ملت زیر بار سلب آزادی نمی رود

معاون برقعی خبر داد: اولین بودجه عملیاتی دولت نهم

دو هزار میلیارد دلار ذخایر ارزی چین

بخشنامه بودجه سال 88 ، 250 هزار تومان عیدی کارکنان دولت



سیاست روز:

لندن ازتروریست های منافق حمایت کرد، رفتار دو گانه انگلیس با ایران

احمدی نژاد در جلسه مشترک هیئت دولت وائمه جمعه کشور: دولت آماده است در راه عدالت قطعه قطعه شود

سریال تغییرات مدیران ارشد وزارت نفت ادامه دارد، نعمت زاده رفت



صدای عدالت:

هاشمی رفسنجانی : فرصت ها نباید به دلیل بی برنامگی ها از دست برود

احمدی نژاد: برای قطعه قطعه شدن دولت در راه عدالت آماده ایم

شاهرودی: سلب صلاحیت 459 قاضی

آسوشیتدپرس گزارش داد: رهبران جهان از ریاست جمهوی خاتمی حمایت می کنند



قدس:

رهبر معظم انقلاب : واقعیتهای تلخ جهان امروز ریشه در زیاده خواهی و قدرت طلبی دارد

علی لاریجانی در ژنو خبر داد: نامه نمایندگان آمریکا برای گفتگو با ایران

رادان: امنیت اجتماعی ، مرزبانی و کنترل جاده ای ؛ اولویت نیروی انتظامی



کاروکارگر:

در دیدار چند تن از شخصیت های بین المللی ، رهبر انقلاب : صلح غیر عادلانه ادامه نمی یابد

حمایت کشورهای اسلامی از عضویت ایران در شورای امنیت

میشل عون در دیدار با جلیلی: دشمنان از گذشته به دنبال مخدوش کردن نقش ایران بوده اند



کارگزاران:

درنامه 109 نفر از شخصیت های دانشگاهی به احمدی نژاد مطرح شد، نگرانی دانشگاهیان از سیاست های دولت نهم

لاریجانی خبر داد: بررسی نامه کنگره آمریکا در مجلس

اکبرترکان آخرین بازمانده، نعمت زاده هم از وزارت نفت رفت



کیهان:

رهبر انقلاب در دیدار چند تن از شخصیت های سیاسی - مذهبی بین المللی: حرف و نصیحت کافی نیست برای عدالت قیام کنید

ایران چک 200 هزار تومانی اول آبان به جریان می افتد

میزان عیدی امسال کارگران و کارمندان اعلام شد

تحرکات مشکوک نظامی - امنیتی فرستادگان آمریکا در بیروت



همبستگی:

بخشنامه بودجه 88 ابلاغ شد، کسری بودجه امسال 7 هزار میلیارد تومان است

هاشمی رفسنجانی : اگر آزادی نباشد مردم با ما نخواهند بود

رئیس جمهور: دولت آماده است در راه عدالت حتی قطعه قطعه شود

کروبی: امیدواریم شرایط برای برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد فراهم شود



همشهری:

رهبر معظم انقلاب تاکید کردند: شعار عدالت طلبی شاخص کل مشکلات جهان

از میان 820 شهردار انتخاب شد؛ قالیباف،هشتمین شهردار برتر دنیا

کاهش 2 ماهه مدت سربازی



هدف واقتصاد:

ابلاغ بخشنامه بودجه انقباضی، اقتضایی 88 به دستگاه های اجرایی ، پیش بینی تورم 20 درصدی و رشد 7 درصدی در سال آینده

رهبر انقلاب: صلح غیر عادلانه ادامه نمی یابد

گمانه زنی برای چگونگی اجرای قانون مالیات بدون حضور اصناف

دولت تصویب کرد: ضوابط باز پرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره

