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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۹:۰۷

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل : عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریهای خارجی به شرح زیر است.

- یکی از نیروهای ایساف بر اثر انفجاری در افغانستان کشته شد.

- آغاز انتخابات ریاست جمهوری  در آذربایجان

- پیشتازی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

- محافل و گروههای مختلف لبنانی از تصمیم بشار اسد برای برقراری رابطه دیپلماتیک بین دمشق و بیروت استقبال کردند

- روسیه و آمریکا نماینده ارشد خود را برای گفتگوهای گرجستان اعزام کردند.

- فوزی صلوخ وزیر امور خارجه لبنان امروز به دمشق می رود.

- تاکید استرالیا بر تداوم تحریم های غیر قانونی علیه ایران

- کشته شدن 200 نظامی اتحادیه آفریقا در سقوط هواپیما در سومالی.

- ادعای آسوشیتدپرس درباره زندانی شدن یک مقام سابق ایرانی به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین تجاری آمریکا.

کد مطلب 765375

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