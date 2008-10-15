عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- یکی از نیروهای ایساف بر اثر انفجاری در افغانستان کشته شد.

- آغاز انتخابات ریاست جمهوری در آذربایجان

- پیشتازی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

- محافل و گروههای مختلف لبنانی از تصمیم بشار اسد برای برقراری رابطه دیپلماتیک بین دمشق و بیروت استقبال کردند

- روسیه و آمریکا نماینده ارشد خود را برای گفتگوهای گرجستان اعزام کردند.

- فوزی صلوخ وزیر امور خارجه لبنان امروز به دمشق می رود.

- تاکید استرالیا بر تداوم تحریم های غیر قانونی علیه ایران

- کشته شدن 200 نظامی اتحادیه آفریقا در سقوط هواپیما در سومالی.

- ادعای آسوشیتدپرس درباره زندانی شدن یک مقام سابق ایرانی به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین تجاری آمریکا.