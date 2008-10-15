عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

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- روسیه و آمریکا نماینده ارشد خود را برای گفتگوهای گرجستان اعزام کردند.
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- ادعای آسوشیتدپرس درباره زندانی شدن یک مقام سابق ایرانی به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین تجاری آمریکا.
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