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۲۴ مهر ۱۳۸۷، ۹:۱۷

در گفتگو با مهر اعلام شد:

سیستم تهویه هوا با استفاده از نانو فناوری در کشور تولید شد

سیستم تهویه هوا با استفاده از نانو فناوری در کشور تولید شد

محققان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با استفاده از نانو فیلترها موفق به طراحی و ساخت سیستم تهویه هوا شدند.

حامد صفری مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: با استفاده از نانو فناوری دستگاههای خوشبو کننده و تصفیه کننده هوا طراحی و تولید شد که قادر است با درصد بالا تمام بوها و آلاینده های محیط را پاک سازی و فیلتراسیون کند.

وی افزود: این دستگاه متشکل از محفظه تحت خلا است که توسط لامپ مخصوصی که 3000 وات ولتاژ و 20 میلی آمپر جریان دارد با ایجاد خلا موضعی و بوجود آمدن دبی هوای عبوری و ورودی از دستگاه، آلاینده هایی که همراه اکسیژن وجود دارد را کاتالیز و ترکیبات جدید جایگزین کرده و اکسیژن خالص تولید کند.

صفری تاکید کرد: این آلاینده ها به صورتهای فیزیکی و شیمیایی می توانند از محیط و چرخه هوای محیط، خارج و تصفیه شوند.

مجری با بیان اینکه این دستگاه دارای تاییدیه سازمان ثبت اختراعات است، تاکید کرد: این سیستم می تواند هوای محیط بسته را تا 90 درصد تصفیه کند.

وی اضافه کرد: دانش فنی این سیستم در اختیار آمریکا است و این کشور اجازه ورود این محصول را به سایر کشورها را نداده است و ما توانستیم به دانش فنی ساخت این دستگاهها دست یابیم.

به گفته صفری، این طرح تا پایان سال جاری پرده برداری می شود.

کد مطلب 765376

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