واشنگتن همچنان در حال بررسی ایجاد دفتر دیپلماتیک در تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "شون مک کورمک" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا احتمال دارد برای ایجاد دفتر حافظ منافع در تهران به زودی تصمیم گیری شود، گفت:" در این مرحله من چیزی برای گفتن به شما ندارم، اما این ایده همچنان یک ایده جالب است."

وی افزود: "ما همواره به دنبال راههایی هستیم تا به مردم ایران نزدیک شویم و در مواردی که فکر می کنیم منافع مشترکی داریم، با هم گفتگو کنیم."

مک کورمک در پاسخ به این سوال که آیا دولت آمریکا درباره این ایده تماسهایی هم با ایران داشته، از دادن پاسخ خودداری کرد و گفت:" هیچ چیز بیشتری جز اینکه این یک ایده جالب است، برای گفتن به شما وجود ندارد. "

وی ادامه داد: "ما صراحتا نگرانیهای خود را درباره چند کشور مختلف که خواستار معاملات احتمالی انرژی با دولت ایران هستند، ابراز کرده ایم. ما با آنها در این باره گفتگو کرده ایم. ما به این مسئله به طور علنی اشاره کرده ایم و مطمئنا هر نگرانی که داریم به طور خصوصی منتقل می کنیم."

روزنامه واشنگتن پست اخیرا از اعلام گشایش دفتر دیپلماتیک آمریکا در تهران در اواسط ماه نوامبر خبر داد و مدعی شد: دولت بوش در نظر دارد از طریق اعلام گشایش بخش حافظ منافع خود در تهران در اواسط ماه نوامبر (آبان) یک گام موثر و غافلگیرانه را بردارد.