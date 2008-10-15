به گزارش خبرنگار مهر، "جام جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به آغاز پخش مجموعه "بیگناهان"، برگزاری دهمین جشنواره رادیو، تلاش برای حل مسئله سینما عصر جدید و تقدیر از سعید پورصمیمی در جشنواره فیلم گل آقا. نشست تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران و یادداشتی بر مجموعه "مسافرخانه سعادت" در صفحه رادیو و تلویزیون در صفحه فرهنگ و هنر آمده است.

"همشهری" در صفحه سینما می‌پردازد به روایت کرک داگلاس از مک‌کارتیسم و رقابت هشت مستند کوتاه در اسکار. آغاز پنجمین جشنواره تئاتر ماه، بررسی اختصاصی مسائل شهری در سینما، 40 میلیارد ریال برای ششمین نمایشگاه یاد یار مهربان، ادامه بلاتکلیفی در اداره کتاب ارشاد و اخبار کوتاه از پورصمیمی، خرم، فرهی، کوندرا و کوئیلو در صفحه ادب و هنر کار را تمام می‌کند.

"ایران" در صفحه پایانی می‌پردازد به تجلیل از فعالان و برگزیدگان در هفته کتاب، ادامه تصویربرداری "روزگار قریب"، برگزاری دومین جشنواره فیلم کمدی گل آقا، نشست نقد و بررسی "متابولیک"، بازگشت "وال استریت" به سینما، آغاز پنجمین جشنواره تئاتر ماه، اکران بهاری "آواز گنجشک‌ها"، تأکید وزیر ارشاد بر لزوم ثبت تمامی وقایع دفاع مقدس و اخبار کوتاه.

"اعتماد ملی" در صفحه سینما می‌پردازد به گفتگو با مانی حقیقی کارگردان "کنعان"، یادداشتی بر "دیوار"، گفتگو با مسعود کیمیایی، نقاشی‌های ضد جنگ هانیبال الخاص در آمریکا. معرفی آلبوم "یه شاخه نیلوفر"، نمایشگاه پیشگامان هنر مدرن ایران در لندن، آغاز دومین جشنواره سینما حقیقت، جمع‌آوری بیلبوردهای "سه زن" و تجلیل از سعید پورصمیمی در جشنواره گل آقا در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.

"اعتماد" در صفحه پایانی می‌پردازد به اتهام جاسوسی به میلان کوندرا، اعلام برنامه‌های دومین جشنواره فیلم کمدی گل آقا، دیدار رئیس جمهوری با کارگردانان، اکران بهاری "آواز گنجشک‌ها" در سینماهای آمریکا، حرف‌های وزیر ارشاد درباره انتصاب مدیر جدید اداره کتاب، جمع‌آوری تبلیغات شهری "سه زن"، چند یادداشت و اخبار کوتاه.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گزارشی درباره برپایی دوسالانه‌های حوزه تجسمی در فصل زمستان و اخبار کوتاه. گفتگو با لئوناردو دی‌کاپریو بازیگر فیلم "مجموعه دروغ‌ها"، جمع‌آوری بیلبوردهای تبلیغاتی "سه زن" و دیدار رئیس جمهوری با کارگردانان در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

"جوان" در صفحه پایانی می‌پردازد به بررسی نقاط قوت و ضعف شانزدهمین نمایشگاه قرآن کریم، اعلام برنامه‌های هفته کتاب جمهوری اسلامی، اصلاح رسم‌‌الخط عثمان طه، همایش توجیهی برای خرافه‌زدایی از عزاداری‌های ماه محرم، گزارش فروش هفته سوم سینماها، روی خط فرهنگ و حرف‌های حجت‌الاسلام پناهیان.

"کارگزاران" در صفحه سینما می‌پردازد به گفتگوی فریدون جیرانی با مجید مجیدی درباره "آواز گنجشک‌ها" و دو نقد و تحلیل بر فیلم. نشان لژیون دونور برای دنیس هاپر، جمع‌آوری بیلبوردهای "سه زن"، تلاش محمود اربابی برای حل مسئله سینما عصر جدید، اکران بهاری "آواز گنجشک‌ها" در آمریکا و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.