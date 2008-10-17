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۲۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۱۳

در گفتگو با مهر اعلام شد:

طراحی و ساخت سیستمهای الکترواپتیکی در ناجا

طراحی و ساخت سیستمهای الکترواپتیکی در ناجا

جانشین مدیرکل الکترونیک و مراقبت فاوا ناجا گفت: پژوهشگران مراقبت فاوا ناجا موفق به طراحی و ساخت سیستمهای الکترو اپتیکی شدند که قادر است با استفاده از سنسورهایی محدوده وسیعی را آشکارسازی کند.

مهندس احمد دولتخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گستردگی مرزهای کشور گفت: این گستردگی به گونه ای است که نمی توان به کمک سنسورهای معمولی پوشش مراقبت الکترونیکی داشته باشیم.

وی به محدودیتهای برخی از سنسورهای الکترونیکی اشاره کرد و افزود: برای رفع این محدودیتها با ترکیب سیستمها موفق به طراحی و ساخت دستگاه الکترو اپتیکی شدیم که قادر است با استفاده از سنسورهای الکترو اپتیکی حتی نقاط کوری که سایر سنسورها قادر به آشکار سازی نیستند را پوشش دهد.

دولتخواه به مزیتهای این سنسورها پرداخت و اظهار داشت: این سیستم به دلیل اینکه تصویر کاملی از محیط در اختیار کاربران قرار می دهد دقت تصمیم گیری برای انجام عملیات را افزایش می دهد. 

کد مطلب 765391

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