بازدید مدیران وزارت علوم از خوابگاههای دانشگاه گیلان/ وزیر علوم در جمع دانشگاهیان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرتضی زرینه زاد رئیس صندوق رفاه دانشجویان از مراکز آموزش عالی لنگرود و رودسر، دکتر رضا عامری مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی از مراکز آموزش عالی آستانه و لاهیجان، دکتر مسلمی نایینی قائم مقام معاون دانشجویی وزیر علوم از مراکز آموزش عالی شهرستان رشت، مهندس فتح العلومی از مدیران طرحهای عمرانی وزارت علوم از مراکز آموزش عالی انزلی و تالش و محسن اسلامی مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم از مراکز آموزش عالی صومعه سرا و فومن بازدید می کنند.

مرتضی زرینه زاد رئیس صندوق رفاه دانشجویان، حسن مسلمی نایینی قائم مقام معاون دانشجویی وزیر علوم و محسن اسلامی مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم امشب از خوابگاههای پسرانه و دخترانه دانشگاه گیلان بازدید می کنند.

دفتر پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردمی همزمان با دور دوم سفر استانی هیئت دولت به استان گیلان در جهاد کشاورزی شهرستان رشت مستقر شده و دکتر جهانگیریان معاون فناوری وزیر علوم و نماینده ای از دفتر بازرسی وزارت علوم در این دفتر مستقر هستند.

به گزارش مهر، محمد مهدی زاهدی وزیر علوم در سفر به استان گیلان با اعضای هیئت علمی، تشکلهای دانشجویی، اساتید، کارکنان و دانشجویان شاهد و ایثارگر به طور جداگانه نشستهایی دارد.