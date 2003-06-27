10 اشغالگر در شهر كوفه كشته و زخمي شدند

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از شبكه ماهواره اي ابوظبي در حمله مردان مسلح ناشناس به نظاميان آمريكايي در نزديكي شهر كوفه واقع در جنوب بغداد، يك نظامي آمريكايي كشته و9 نفر ديگر مجروح شدند .

اين شبكه ماهواره اي به جزييات بيشتري از اين حادثه اشاره نكرد .

گفتني است طي چند روز گذشته نظاميان اشغالگرآمريكايي در عراق با حملات مسلحانه متعددي ازسوي مهاجمان ناشناس روبرو شده اند.

