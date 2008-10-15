معرفی 5 نام تجاری لپ تاپ به دانشجویان / فرم لپ تاپ لیزینگ تهیه شد

مرتضی زرینه زاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کمیته ای که نیازهای دانشجویان به وسایل کمک آموزشی را بررسی می کند، جنس و ویژگیهای لپ تاپ لیزینگی که به دانشجویان ارائه خواهد شد را مشخص کرده و 4 مورد از 5 شرکتی که مشخص شده اند لیزینگشان را فراهم کرده اند. شرکت پنجم نیز با اینکه نام تجاری معروفی دارد اما اعلام کرده که لیزینگ کارت پیدا نکرده است.

وی اضافه کرد: شرایط کار برای ارائه لپ تاپ لیزینگ به دانشجویان فراهم شده و فرم تقاضا برای لپ تاپ لیزینگ تهیه شده است. فرم تقاضای لپ تاپ لیزینگ دانشجویی به محض رفع مشکل شرکتی که لیزینگ کارت پیدا نکرده است به دانشگاهها ارسال می شود تا دانشجویان متقاضی اقدام به تکمیل فرم کنند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان درباره مراحل اجرایی درخواست لپ تاپ لیزینگ توسط دانشجویان متقاضی به مهر گفت: دانشجویان متقاضی می توانند فرم تقاضا را پس از اعلام معاونت دانشجویی از این معاونت دریافت و تکمیل کنند. معاونت دانشجویی دانشگاه این فرم را پس از تایید برای شرکت مربوطه ارسال می کند و شرکت نیز جنس را تحویل دانشجو و پس از اخذ امضا از دانشجو به وی دفترچه قسط می دهد.

زرینه زاد پیش بینی کرد تعداد اقساط لپ تاپ لیزینگ به دانشجویان 24 قسط باشد و افزود: دانشجویان برای دریافت لپ تاپ لیزینگ هیچ پیش وجهی را پرداخت نمی کنند.