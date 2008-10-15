بخش قابل توجهی از خرید کتاب 25 میلیارد تومانی وارد مساجد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه شنبه در گردهمایی ائمه جمعه سراسر کشور در مصلای تهران از معارف الهی به عنوان رونق بخش فرهنگ و هنر یاد کرد و گفت: حق معارف الهی در فرهنگ و هنر این سرزمین باید ادا شود.

محمدحسین صفار هرندی به تقویت فعالیتهای قرآنی و مسجد محوری در وزارت ارشاد اشاره کرد و گفت: از آنجا که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها وزارتخانه‌ای است که پسوندی اسلامی دارد معتقدیم اگر ترویج قرآن را در این وزارتخانه مد نظر نداشته باشیم وزارتخانه ای در خور نام اسلامی نخواهد بود. بنابراین سعی کردیم با تقویت مرکزی به نام توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی به این امر جامه عمل بپوشانیم.

وی با اشاره به افزایش 20 برابری اعتبارات قرانی در کشور سه سال گذشته افزود: اعتبارات قرآنی در سه سال گذشته حدود 670 میلیون تومان بوده که امسال این رقم به 15 میلیارد تومان رسیده است و نیز تعداد موسسات قرآنی از چهار موسسه به 700 موسسه افزایش یافته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اظهار داشت: برنامه های قرآنی از حفظ و قرائت قرآن فراتر رفته و کلاسهای تفسیر قرآن به صورت گسترده در کشور تشکیل می شود که با استقبال زیادی مواجه شده است.

وی با اشاره به فعالیتهای مساجد گفت: تعداد کانونهای فرهنگی هنری مساجد از چهار هزار واحد به 25 هزار واحد افزایش یافته که برنامه های گسترده فرهنگی هنری توسط این کانونها به اجرا در می آید. برای جبران غفلتهای گذشته در زمینه گسترش برنامه های قرآنی و مسجد محوری به یک حد معمول اکتفا نخواهیم کرد و به خیزهای بلندی در این عرصه می اندیشیم.

وی در ادامه گزارشی از روند تقویت بنیه بررسی کتاب و کاهش اشتباهات در این حوزه و نیز اهتمام به شورای فرهنگ عمومی ارایه کرد.

صفارهرندی گفت: خرید کتابی که ما در سال گذشته داشتیم در قیاس با اوایل دهه هشتاد 25 برابر بود که از این رقم شگفت‌آور 25 میلیارد تومان در سال گذشته صرف خریداری کتاب شد و از این مقدار بخش قابل توجهی وارد مساجد ما شده است.

وی با اشاره به توجه جدی به مقوله شورای فرهنگ عمومی، تقویت این شورا توسط استانداران و فرمانداران را مورد تاکید قرار داد و گفت: در این راستا تاکیداتی برای تامین بخشی از هزینه های شورا به این نهادها داشته‌ایم و این مطلب را هم عنوان کرده‌ایم که در بودجه سال آینده در صورتی که برای دولت و کشور مقدور باشد بودجه قابل توجه برای شورای فرهنگ عمومی اختصاص داده شود.

صفار هرندی تذکرهای بجای روحانیت را در بهتر شدن شرایط فرهنگی و هنری موثر دانست و گفت: اگر چه هنوز در عرصه های فرهنگی و هنری تا رسیدن به ایده آل فاصله است اما با اقدامات خوبی که در سالهای اخیر صورت گرفته شرایط به سمت مطلوب حرکت می کند.